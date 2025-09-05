社会保険労務士（社労士）とは、社会保険と労務管理のスペシャリストのこと。申請書類をクライアントに代わって作成・届出し、労務管理の相談や指導を行う仕事だ。そんな社労士を主人公にした異色のマンガが話題になっている。

『ひよっこ社労士のヒナコ』は、派遣社員から転職した新米社労士のヒナコが、「不当解雇」や「給料未払い」、「ハラスメント」など労務問題をめぐるさまざまな《事件》に挑む、お仕事マンガだ。8月18日の発売直後に重版が決定、元Mrs. GREEN APPLEでいまは〈社労士兼ドラマー〉として活動されている山中綾華さんも「お手本にしたいマンガ」と絶賛している。

原作者であるミステリー作家の水生大海さんに、作品に込められた思いについてお聞きした──。

労務ミステリーをコミカライズ

──原作の「社労士のヒナコ」シリーズは、1冊目の『ひよっこ社労士のヒナコ』から『きみの正義は』、『希望のカケラ』まで3作が刊行され、新感覚の労務ミステリーとして多くの読者の支持を得ています。今回、コミカライズ版の第1巻が完成しましたが、ご感想はいかがでしょうか？

水生 物語そのものは私が書いたので、自分の感想というのはなかなか難しいのですが、絵がついたことによって、それぞれのキャラクターがどんな感じなのかが読者さんに伝わりやすくなっているのではないかと思いました。

会話のシーンが多く、見せ場となるようなアクションがある小説ではないので、漫画に落とし込むのが大変だったのではないかなとも感じました。学習漫画のようなハウツー形式ではなく、物語として成り立たせながらも説明的にならないように、手際よく漫画へと落とし込んでいただけたと思います。



主人公であるヒナコ（右）と山田所長

──漫画化にあたって、原作にあった細かい状況説明などを省略せざるを得ない部分もあったかとも思いましたが、その点に違和感などはありませんでしたか？

水生 文章として書かれたものと、絵として見せるものとでは違うということは理解しておりますので、そこはあまり気にならなかったです。

──物語のストーリーは原作に沿っていますが、キャラクターに関してはいかがでしょうか？ 特に主人公のヒナコについてはどう思われましたか？

水生 ヒナコに関しては、原作よりは幼い感じがちょっとしますけれど、これから成長していく最初の段階として考えれば、そこまででもないかなと思います。

──ヒナコが勤める「やまだ社労士事務所」には、所長である山田や、妻で税理士の素子、パートで働く丹羽など、個性的なサブキャラクターが登場します。そのあたりはいかがでしたか？

水生 ビジュアル化するとすれば、やはり素子さんはシャキッとした女性、丹羽さんは軽口は叩くけれども仕事はちゃんとするタイプですね。どちらも元々は会社員として働いていた時はかなりできる女性であった、という風に設定しています。

できる女性なんだけれども、いったんマミートラック（※出産・育児を機に、昇進・昇格から外れたキャリアコースに入ること）に乗ってしまい、家庭に入って子育てと両立するとなると働き方が難しくなる。これは、私が原作に込めているテーマです。それを体現したキャラクターとしては、あのような絵になるのかなと思います。



やまだ社労士事務所の税理士・素子

──作画を担当された河野別荘地さんについてはいかがでしょうか？

水生 最初に作画候補として見せていただいたのが人魚の絵だったので、メルヘンというかファンタジー系の不思議な世界を描かれる方なのかなと思っていました。

実際に描かれた人物を見た感じでは、書き分けがちゃんとできる方だなと思いました。特に中年の男女は絵でキャラクターを出しづらいと思いますが、それを誇張ではなく、違う人間として描き分けられる。たとえば、企業に勤める男性たちの顔立ちがちゃんと描き分けられているので、混乱なく読めています。安心して見ていられるリアリティのある絵、という感じでしょうか。大変お上手だと思います。

派遣社員としての体験を小説化

──そもそも、社労士を主人公にした労務ミステリーを構想されたきっかけは何だったのでしょうか？

水生 2013年に実業之日本社から『エール！』という、お仕事をする女性を応援するというテーマのアンソロジーの依頼がありました。これは3冊出る企画で、計18人の作家が参加するため、他の人と職業がかぶらないようにしてくださいと言われたんです。

そこで、まず絶対にかぶらないだろう職業として社会保険労務士を選びました。私自身が総務で働いていた経験があるので、社労士という資格があることも、大体の仕事内容も知っていました。

そのころ、会社員の方々が年末調整などでボロボロとミスをしていることも知っていて、働いている人なら知っておいた方がよい内容だなと常々思っていたんです。そういった労務関係をテーマにして、そのアンソロジーで一篇書いたのがきっかけです。

──そのアンソロジーがシリーズ化の出発点になったのですね。

水生 はい。実際に書いてみて、キャラクターもなかなかよい感じに立ったし、このテーマはあまり書いている人もいないので続けたいなと思っていました。ただ、実業之日本社さんでは別のシリーズ（『ランチ探偵』）を持っていたので、さすがに私のキャリアでは2つのシリーズを同時に、というわけにはいかないだろうと。

そこで、当時の担当者さんに許可を得て、文藝春秋の担当者さんにお話を持っていったところ、2017年に書籍化していただけることになった、という流れです。

──ご自身の体験が作品に活かされているわけですね。

水生 派遣社員として総務で働いていました。ある職場では、複数の会社から給与計算を一手 に引き受ける仕事にもついていたので、給与計算や年末調整関係のことは分かります。別の会社では、怪我をした人の労災関係を少しですけれどやったこともあります。そういった経験が活かせているかは分かりませんが、ベースにはなっています。

──社労士という仕事をミステリー仕立てにするのは、難しかったのではないでしょうか？

水生 そうですね。ただ私はミステリー作家なので、謎を設定した方が物語に起伏もつけやすく、書きやすいんです。密室が出てきたり、殺人事件が起きたりはしませんが、物語をミステリーとして組み立てる癖みたいなものがあるのだと思います。

──労務問題は法改正も多く、情報をアップデートしていくのが大変なのではと感じます。

水生 執筆した時点の法令で書いて、本にする時に変わっていれば直す、という形になります。ですから、毎回調べながらの執筆になりますね。先のことは読めないので、その時に合わせるしかなく、単行本の巻末には「法令はその時のものによります」と書かせていただいています。

新聞などで報じられる情報は、さすがに気になりますのでチェックします。話題になっている「年収の壁」や、毎年10月に改定される「最低賃金」などですね。



ヒナコと同僚の丹羽（左）

成長していくヒヨッコ社労士

──シリーズを通して、主人公のヒナコも成長していきますが、その点についてはいかがでしょうか。

水生 最初の頃よりは視野を広く持つように、と意識しています。1巻目ではクライアントに要求されて「どうしよう、どうしよう」と考えたりもしていましたが、成長するにしたがって、横柄なクライアントやズルをする従業員に対し、問題点を指摘する際に駆け引きができるようになってきています。

その方が、読んでいる人もストレスが少なくなるんじゃないかなと。あまりにもひよっこのままだと、イライラしちゃうかなと思うので……。

──コロナ禍など、その時々のタイムリーな話題も取り入れられていますね。

水生 それは意識的にやっています。コロナはどう考えても入れないと社会の問題として成り立たなくなりますから。なるべくその時に話題になっているものを入れようとは考えています。その分、最後に本としてまとめる時に困ってしまうのですが……。

──ミステリーの核となるアイデアは、どういうところから得ることが多いですか？

水生 やはり新聞とかニュースでしょうか。そこで自分が気になっている話題や、世間を騒がしている問題を探していきます。このシリーズは社会との関わりが深いので、「今、話題になっているのは何かな」という風に考えて、探します。

──物語の組み立ては、どのようにされているのでしょうか。

水生 ヒナコの場合は、まず「働く上でのテーマ」を決めます。ハラスメント、労働災害、残業時間、育休、就業規則といったテーマです。そして、そのテーマに合う職業は何かな、と考えます。『会社四季報 業界地図』を参考にして、「こんな会社だったら使えるかな」とざっくり考え、そこからストーリーを組み立てていく感じです。



労務問題をめぐる謎に挑むヒナコ

もちろん、そればかりではありません。介護施設の問題を取り上げたい、と考えてそこから話を組み立てることもありますし、コロナ禍で美容院に行った時は、「この人たち、大丈夫なのかしら」と心配になって、そこから話を考えたケースもあります。色々ですね。

──最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。

水生 労務問題のミステリーなので、聞き慣れない単語も出てきて、とっつきにくい部分もあるかもしれません。しかし、働くということ、つまり人の暮らしそのものを描いているつもりです。物語は1話完結の短編で、それぞれ違う事案を扱っているので、ご自身やご家族がどこかで遭遇する問題とリンクしてくるかもしれません。

物語そのものは分かりやすく書いているつもりです。現実から離れないように、夢物語にはならないようにと考えているので、少し寂しい終わり方をする回もありますが、希望は決して失わないようにしています。是非読んでみてください。

そして、もし気に入っていただけたら、新入社員さんやアルバイトさんなど、初めて働く方にプレゼントしていただけたら嬉しいです。働く人の味方になれる本でありたい、と思っております。



水生大海さん

水生大海(みずき・ひろみ)

作家。三重県生まれ。著書に『ランチ探偵』『熱望』『その嘘を、なかったことには』など多数。「社労士のヒナコ」シリーズとして『ひよっこ社労士のヒナコ』『きみの正義は』『希望のカケラ』がある。

