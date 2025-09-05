スーパーなどで焼きそばを買うとだいたい粉末ソースがついてきますよね。これを使って作る焼きそばはもちろんうまい。

だけど、あえてソースを使わず塩味で作りたくなったり、家にあるソースやスパイスを使って味付けをしたくなることもありますよね。だってそれもうまいから。

しかしそうすると、粉末ソースが余ってしまうんだ。

余ってしまった粉末ソースの使い道

余ってしまったソースはもちろんソースとして他の料理にも使用可能。炒め物とかにはそのまま使えるし、うどんに絡めて焼きうどん風にするのもあり。少し水やお湯で溶かして液体ソース風に使うことだってできます。

でもせっかく粉末状なんだから、この特性を活かしたらいいじゃない。

マックフライポテトでシャカシャカポテト風に！

そこでオススメしたいのが「マックフライポテト」に使う方法。シャカシャカポテトに使うシーズニングパウダーの代用としてポテトに振りかけ、袋でシャカシャカとまぶしたら、焼きそばソーステイストのポテトのできあがり！

もともと塩味がついているマックフライポテトに粉末ソースをまぶしたらさすがにしょっぱくなりすぎるんじゃ……と心配しちゃう人もいそうですが、食べてみるとまったくそんなことありません。というか、使う量は味見しながら調整すればいいですし。

焼きそばソースを振りかけて際立つのはスパイシーさ。これがマックフライポテトの美味しさをいい感じに底上げしてくれるのです。ジャンクなようで、意外とお酒にも合うオトナな味。もう、めちゃくちゃうまい！

この味を例えるなら駄菓子のキャベツ太郎とか、うまい棒のとんかつソース味ってとこですかね。どっちもポテトじゃなくてコーンスナックだけど、やっぱり結局ソースとスナックは合うってことなんですよ。

こういう使い方ができるなら、家で焼きそばを作るときの自由度も上がるってもんだ。ぜひぜひお試しを！

(執筆者: ノジーマ)