旅行も出張も快適！おしゃれ＆実用性を両立【ベセロ】静音ダブルキャスターでスムーズ走行！大容量＆超軽量スーツケースがAmazonで販売中！
おしゃれ＆実用性を両立【ベセロ】静音ダブルキャスターでスムーズ走行！大容量＆超軽量スーツケースがAmazonで販売中！
洗練されたスタイリッシュなデザインに、ABS+PC素材を採用した耐久性抜群の仕様。暗証番号ロック付きで、貴重品をしっかりと守り、さらに隠しフックやカップホルダーも搭載。快適で便利な旅のお供にぴったり。
安全性に配慮し、このスーツケースにはTSAロックが装備。3桁のダイヤル式で、暗証番号を自由に設定可能。旅行やビジネス出張などで空港のセキュリティチェックを受ける際も、鍵をかけたまま検査を受けることができ、アメリカ旅行にも安心。ロックの配置も使いやすく、万が一の盗難防止対策として大変優れている。
スーツケースの底部には4つの双輪360度回転キャスターが取り付けられており、滑らかな走行が可能。キャスターは静音設計で、安定性とバランスを保ちながら、狭い通路や混雑した場所でもスムーズに方向転換ができる。また、耐摩耗性のある素材で作られているため、長期間使用しても劣化しにくく、石畳のような凹凸のある道でもしっかりと転がる。
背面に折りたたみ式のカップホルダーを備えており、移動中に飲み物を簡単に置くことができる。また、USB充電ポートも内蔵されており、内部にモバイルバッテリーを収納することで、移動中でもスマートフォンやタブレットなどのデバイスを充電可能。長時間の移動や空港での待ち時間など、外出先でも電池残量を気にせず快適に。
