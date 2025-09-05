「犯行は家族を侮辱され、自宅で飲んだ水を吐き出すように強要され、積もりに積もった怒りが爆発したもので、殺人という選択肢しか残っていなかったという理解もできる」「ただし、殺人という行為は重大で、刑を酌量するにも限界がある」

2011年にDVなどを理由に恋人を殺害した19歳男性。冒頭のように裁判長も同情した驚きの被害内容とは？ 我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人社）から一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



19歳男性はなぜ恋人を殺害したのか？

2011年9月19日、宮城県蔵王町遠刈田温泉の人気のない山林でキノコ採りをしていた男性が、下顎のない頭蓋骨を発見した。通報を受けた警察が現場を捜索したところ、翌20日に周辺からほぼ1体分の人骨が見つかる。

遺体は完全に白骨化していたが、歯の治療痕やDNA鑑定の結果から、遺体の身元は同県柴田町に住む無職の大槻恵美さん（当時27歳）であると判明。死体遺棄事件として捜査を開始した警察は、ほどなく恵美さんの交際相手だった男性Y（同19歳）を殺人及び死体遺棄罪で逮捕する。

取り調べに対してYは被害者の異常なまでの束縛・監視から逃れるために犯行に及んだと供述。後の裁判で、裁判長は「殺人という選択肢も理解できる」と異例の言葉を口にした。

Yは高校卒業後、地元である宮城県蔵王町のホテルで働いていた。フロントでの接客などをこなし、職場では真面目で明るく人気があったという。一方の恵美さんは資産家の娘で、同県大河原町の小・中学校を卒業後、仙台にある私立高校の生活文化コースに進学。周囲には「将来は日本舞踊の名取になりたい」と語っていたが、卒業後は家庭教師などのアルバイトをしながら資格取得の勉強に励み、2008年ごろから柴田町のアパートで一人暮らしを続けていた。彼女を知る友人によれば、化粧っ気はなかったものの顔立ちの整った細面の美人で、気が強く自分の考えを決して曲げない勝ち気な女性だったそうだ。

そんな2人が出会ったきっかけは出会い系サイトだ。Yは仕事に慣れてきた2010年の夏ごろから彼女欲しさに頻繁にサイトを利用、同年12月に恵美さんと知り合い、翌2011年元旦から交際が始まる。ちなみに、このとき恵美さんはYに実際の年齢より3歳若い24歳と伝えていた。

「あなたの秘密は何でも知っている。探偵を雇って監視している」

Yにとっては初めての彼女で、性体験も恵美さんが初。Yは彼女に夢中となり、傍目には仲の良いカップルに見えた。が、実際は違う。恵美さんの嫉妬や束縛が激しく、Yは付き合って1ヶ月もしないうちに友人に「彼女と別れたい」と漏らすようになっていた。そして、交際を止めようと連絡を断ったところ、連日のようにYの実家や勤務先のホテルを恵美さんが訪ねてくるように。

中でもYが驚いたのは、彼女が知るはずのない自分の友人を伴い職場にやって来たことだ。このとき、恵美さんは「あなたの秘密は何でも知っている。探偵を雇って監視している」と言い、Yを心底凍りつかせ、以降、彼は自分の友人・知人の全てが恵美さんと通じているではないかと疑念を抱くまでになる。

その後、ホテルには居づらくなり退職。他の仕事を探そうとしたものの、「女がいる職場はダメ」と恵美さんから無茶な要求が入った挙げ句、携帯電話まで取り上げられた。恵美さんは嫉妬心が強く、Yが出会い系サイトで知り合った他の女性と浮気をしていないか、常に疑っていた。いくら事実無根と否定しても執拗に問い詰められ、それは数時間、時には数日に及んだこともあったそうだ。

それでも別れられなかったのは、Yにも負い目があったからだ。額までは不明だが、恵美さんに金を借りており、少なくとも返済し終えるまでは関係を断つことはできないと考えていた。

殺意が芽生えた日

そんな日々が続いていた2011年3月11日、東日本大震災が発生しYの実家も被災する。大きなショックを受ける彼を恵美さんは以前と変わらず束縛し、借金を返済するよう厳しく催促したり、暴言、暴力まで振るった。

さらに4月には、彼女の命令で、Yは津波によるガレキで埋め尽くされた宮城県亘理町荒浜地区の無人の住宅に侵入、テレビ、コンポ、自動車のタイヤなど16万円相当を次々と盗み出す。後の供述によれば、これら盗品を換金してラブホテル代に充てるのが目的だったそうだが、このころから恵美さんへの殺意が芽生え始める。

2011年6月、Yは心機一転、上京し東京都多摩市のアパートに住居を構え、交通整理の仕事に就く。これで恵美さんから逃れられると思いきや、彼女もすぐに上京し、強引な同棲生活が始まる。そして、より激しさを増す束縛や罵倒。とことん嫌気が差したYが知り合いの車で逃げようとしたところ、後部座席に隠れていた恵美さんが突如現れるというようなこともあった。

もはや逃げることはできず、監視は24時間体制。そのうち食事は1日1食しか与えられず、残り物を食べて空腹を凌ぐように。トイレに行くにも許可が必要となった。

また、恵美さんがYの知人男性を呼び出し、男性の前で意図的に彼女がYを凌辱する姿を見せつけたり、Yの実家が貧しいと知りながら「金を借りて来い」と命じ従わせたこともあったという。まさに女王様と奴隷のような関係。我慢の限界に達したYが意を決して別れ話を切り出すと恵美さんは逆上し「婚約破棄だ！ 慰謝料を払え。私は双子の子供を妊娠しているから養育費も必要。合わせて300万円を払え」と声を荒げた。結婚の約束も、プロポーズもしていないYは呆れかえるよりなかった。妊娠の件も嘘だったことは言うまでもない。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））