〈「妊娠しているから300万円を払え！」トイレは許可制、知人の前で犯されたことも…《裁判長も同情する"異例の事態"》19歳男性がDV彼女を殺害するまで（平成23年）〉から続く

「1人でやった。些細なことで罵声を浴びせられ、我慢の限界を越えたため手にかけてしまった。申し訳ないことをした」

平成23年、DVや窃盗の命令など恋人によるさまざまな嫌がらせに苦しんだ19歳の男性。やがて彼は彼女を殺害し、70万円を奪って逃亡した。そんな彼を裁判長はなぜ同情したのか？ 彼女の恐るべきDV内容とは？ 我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人社）から一部抜粋してお届けする。



「私が悪かった。助けて……」

2011年7月18日、2人は都内から宮城県へ車を走らせる。柴田町の温泉施設に立ち寄り、21日には蔵王町にあるYの実家へ。深夜、Yが自室で水を飲もうとしたところ、恵美さんは「飲んだものを吐け」と命じてきた。この言葉に、これまでかろうじて保っていた糸がぷつんと切れ、Yは彼女の首に手を回し、思いきり絞めつけた。

その行為が本気だと悟った恵美さんは意識が遠のいていくなかで「私が悪かった。助けて……」と声を発したが、絞める力が弱まることはなくそのまま窒息死。この間、家族は就寝中だったため、一切気づかなかったようだ。

7月22日午前4時ごろ、Yは冷たくなった彼女を車に乗せ蔵王町の山林に運搬、自宅から持ってきたスコップで穴を掘り遺体を投棄。このとき、彼は恵美さんの服に自身の名前が入っていることに気づき、身元が特定されることを恐れて彼女の着衣を全て脱がせている。

全ての処理を終えたYはその後、車で東京へ。何事もなかったかのように出会い系サイトで知り合った新たな女性と肉体関係を結び、恵美さんから奪った現金約70万円も使い切った。が、遺体が発見されたことにより、彼女の交友関係を捜査した警察がYを重要参考人として事情聴取。彼は「1人でやった。些細なことで罵声を浴びせられ、我慢の限界を越えたため手にかけてしまった。申し訳ないことをした」と供述した。その後、Yの自宅から恵美さんの衣類や携帯電話が見つかったことなどから逮捕に至る。

殺人、死体遺棄、及び亘理町で物品を盗んだ窃盗の罪で起訴されたYは20歳の成人（当時）を迎えた2012年から仙台地裁で裁判にかけられる。被告、検察、弁護側ともに犯罪の事実確認は一致し、争点は事件を起こすまでの動機に絞られた。検察側は、これまでYが何度か恵美さんに殺意を抱いていたことや、犯行時に彼女が命乞いをしたにもかかわらず首を絞め続けた点を指摘。募らせた怒りを抑えきれなくなり突発的に殺害に及んだと主張した。

また、恵美さんの父親が寄せた陳述書を紹介し、〈被告人が娘から逃れられなかったとは考えられない。被告人にも娘と付き合うメリットがあったのではないか。娘を男の腕力で殺害した罪を許すことはできない。最大限の罰を望みます〉と、その内容を読み上げたうえで、「被害者の助けを意に介さず、微動だにしなくなるまで首を絞め続けた強固な殺意に基づく悪質な犯罪」「犯行後すぐに新しい女性と交際したり、恵美さんが残した金を躊躇なく使うなど、反省や謝罪の気持ちがあれば、このような生活はできない」と断罪し、懲役10年を求刑する。

対して、弁護側は「被告人は事実上、監禁状態に置かれ心身耗弱に近い状態だった」と主張、19歳という未熟さが招いた犯行であり教育改善のためにも懲役5年以下が相当と減刑を求めた。

「殺人という選択肢しか残っていなかったという理解もできる」

2012年7月9日、地裁が下した判決は懲役8年。裁判長は「被告人が過酷な同居生活を送っていた」と認定、「八方塞がりの絶望的な状況だった」としたうえで「犯行は家族を侮辱され、自宅で飲んだ水を吐き出すように強要され、積もりに積もった怒りが爆発したもので、殺人という選択肢しか残っていなかったという理解もできる」「ただし、殺人という行為は重大で、刑を酌量するにも限界がある」と異例とも言うべき判決理由を説明した。

これを受け、恵美さんの遺族は「裁判で一方的に悪く言われているようだが、まさに“死人に口なし”で反論できず、とても悔しい」「加害者側の供述も全面的に信用できないし、たとえどんな理由があったにせよ、あんな無惨な方法で手にかける理由には決してならない」と語った。

その後の経緯は報じられていないが、Y被告が判決を受け入れ刑に服していれば、遅くとも2019年末までには出所したものと思われる。

