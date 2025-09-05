Æù¼Á²þÁ±¤Ë¸ú²Ì ¶ÈÌ³ÍÑ¤Ë¸¼ÊÆ¹í¥Ñ¥¦¥À¡¼¿·È¯Çä ¥³¡¼¥»¡¼¥Õ¡¼¥º
¥³¡¼¥»¡¼¥Õ¡¼¥º¡Ê´ôÉì¸©Í¬Èå·´¡¢Î¤Â¼½Ó²ð¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÆù¼Á²þÁ±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸¼ÊÆ¹íÊ´Ëö¡Ö¥¢¥¹¥Ú¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼NK¡á¼Ì¿¿¡×¡Ê800g¡Ë¤ò8·î18Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ö¹í¤¬½¾Íè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹í¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤ëÆù¼Á²þÁ±¸ú²Ì¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¼å»ÀÀ¡Á¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ê¾ò·ï¤Ç¹â¤¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊ¬²òºîÍÑ¡×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÃÜÆù½¤ÎÄã¸º¡×¡ÖÊâÎ±¤Þ¤ê¸þ¾å¡×¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑ³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¹í¶Ý¤Î¹ÚÁÇ¤Ï¸Å¤¯¤«¤é±ö¹í¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢Æù¼Á¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ö¹í¤ä½¾Íè¤Î¹íÍ³Íè¹ÚÁÇ¤Ï¡¢¼å»ÀÀ¾ò·ï¤Ç¤Ï¹â¤¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊ¬²òºîÍÑ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÀ¡Á¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¾ò·ï¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¿©Æù²Ã¹©¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃæÀ¡Á¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¾ò·ï²¼¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¹í¹ÚÁÇ¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò¶ËÎÏ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥¯¥ê¡¼¥ó¥é¥Ù¥ë²½¤ÎÄ¬Î®¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÃæÀ¡Á¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¾ò·ï¤Ç¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¹íÁÇºà¡ÊÅ·Á³ÁÇºà¡Ë¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÊÆ¤Î¼ïÎà¡×¡Ö¹í¶Ý¤Î¼ïÎà¡×¡ÖÈ¯¹Ú¾ò·ï¡×¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¾ò·ï¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÎpH¾ò·ï²¼¤Ç¤â¹â¤¤Æù¼Á²þÁ±¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÅ·Á³ÁÇºà¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¹¥Ú¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼NK¡×¤òº£²ó³«È¯¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¹¥Ú¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼NK¡×¤ÎÆÃÄ¹¤ò²þ¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¸¶ºàÎÁ¤Ï¸¼ÊÆ¹íÊ´Ëö¤Î¤ß¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥é¥Ù¥ëÂÐ±þ¡Ê¿©ÉÊÅº²ÃÊªÄã¸º¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¢½¾Íè¤Î±ö¹í¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ò·ï¡Ê¼å»ÀÀ¡Á¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¡Ë¤Ç¹â¤¤Æù¼Á²þÁ±¸ú²Ì¤òÈ¯´ø£ÃÜÆù½Äã¸º¸ú²Ì¤Ë¤è¤ëÉý¹¤¤Æù¼Á¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÊÝ¿åÀ¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÊâÎ±¤Þ¤ê²þÁ±¡Ê¸¶ÎÁ¹âÆ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Ë¡£
¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¾ï²¹¡Ê20¡î°Ê²¼¡Ë¤Ç10¤«·î¡£¿ä¾©Åº²Ã³ä¹ç¤Ï¡¢Æù½ÅÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ1¡Á5¡ó¡¢ºîÍÑ»þ´ÖÌÜ°Â¤Ï¾ï²¹¡Ê20¡î¡Ë¤Ç30Ê¬°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎäÂ¢¤Ç3¡Á15»þ´Ö¤È¤¹¤ë¡£