国際線に乗務→体調不良がきっかけで「料理」を意識するように

――西岡さんは大学を卒業後、客室乗務員として働かれていたのですよね。もともとお料理はよくされていたのですか？

西岡麻央さん（以下、西岡） 正直そんなに、子どものころから料理をしていたようなタイプではなくて。航空会社に就職して、とくに国際線に乗務するようになって、不規則な生活リズムが続くと体調を崩しやすいなと気づいたときに、意識し始めたという感じです。

――体調不良がきっかけで。

西岡 ただ小さいころから、なぜか健康食品がすごく好きだったんですよ。納豆のフリーズドライみたいものをおやつに食べたりとか。変わっていると思うんですけど（笑）。

――どなたかの影響があったのでしょうか。

西岡 祖母がそういうものが好きで、黒酢を飲んだほうがいいとか。母が家を留守にすることが多かったので、そのときは祖母が来てくれて、おばあちゃんのごはんみたいなものをすごく食べていました。おやきをつくってくれたり、ストーブでニンニクを焼いてくれたり。

「母と妹はJAL、私はANAに…」3人とも客室乗務員

――お母さまも妹さんも、同じ航空会社の客室乗務員と伺いました。

西岡 母と妹はJALでした。私はJALは落ちて、ANAに入社したんですけれども。母は私を出産するタイミングで一度辞めて、でももう一回絶対飛びたいということで、私が中学生くらいのときに、ふたたび飛び始めて、しばらく飛んでました。

――飛び始める、っていいことばですね。西岡さんは、いつ頃から客室乗務員を目指されたのですか？

西岡 もともと海外と日本語に興味があって、好きなことはなんでもつなげたいところがあるのか、大学では海外の子どもたちに日本語を教えるコースを選択したんですね。それとは別に、学生時代にカンボジアに滞在して、現地の子どもたちに日本語を教える体験をしたときに、海外の人たちと会話が成立して気持ちがつながったときのよろこびをすごく感じて、それが航空会社を目指したきっかけのひとつなのかなと思ってます。

――お母さまの影響も？

西岡 職業として身近に感じていたところはあったのかもしれないですけど、はっきり意識はしてなかったです。

入社試験のために「筋トレして、プロテインを飲んで…」

――航空会社の入社試験といえば、みなさん専門の学校に通われたり、受かるまでの道のりも長そうなイメージです。

西岡 私も、学校には行きました。ECCという英会話の学校のエアラインクラスに通って、さらに就活中は、ずっと筋トレしてました。

――えっ、それは体力をつけるために？

西岡 弱っちく見られたらいやだなっていう気持ちがあって。最終試験で健康診断と、体力測定があるんですよ。反復横跳びをさせられたりとか。客室乗務員は保安要員なので、頼りないなって思われたらすごく嫌だなと。なので、筋トレして、プロテインを飲んでました。

――アスリートみたいですね。

西岡 どちらかといえば、ボディビルダーみたいな（笑）。

――客室乗務員を目指す人は、そういうことはするものですか。

西岡 完全にオリジナルですね。就活中の3年生のときに、最後の悪あがきみたいな感じで始めました。ジムに通って脚のマシンとかやったりして、そうしたら思った以上に筋肉がついちゃって、自分でもびっくりしました。

――反復横跳び以外には、どんなテストがあるのですか。

西岡 たしかジャンプもあった気がします。あと、耳の検査とか。空の上は気圧の変化が激しくて、耳が弱いとちょっと厳しいので。体力面が大丈夫だったとしても、入社してすぐに「合わない」と辞めちゃう子もいるんです。

私も（飛行機に）乗り始めて3日くらいは平衡感覚がおかしくなっちゃうのか、（飛行機から）降りたあともずっとぐらぐら揺れてる感覚になっていました。あとで同期に聞いたらみんな同じことを言っていて、そういうものなのだなと。

入社後に待ち受けていた“たくさんの訓練”

――入社後も、たくさん訓練があるのですよね。

西岡 入社して最初の2カ月間くらいは、ずっと地上で訓練をするんです。それで国内線の乗務資格がとれるのですが、飛行機の機種によっては、こっちの飛行機は私は資格がないから乗れない、ということも。

――細分化されてるんですね。一番最初は、どの機種の資格をとられたんですか。

西岡 いまはもうないんですけど、当時一番大きなボーイング747というジャンボジェットだったかな。そのあとはもう少し小さめの777や767、それから新しく787というのが出てきて、それをまた訓練して資格をとって。

――常になにかしらの資格をおとりになって。

西岡 そうなんです、次はファーストクラスのサービスの資格を取得するための訓練とか、どんどん（試練が）やってくるんですよ。面白いですよね。

――国際線の資格は、いつとられたんですか。

西岡 入社1年後くらいだったと思います。もう有無をいわせず、はい、国際線の訓練です、みたいな。基本的に受からないといけないというふうになってますね。

国内線と国際線は飛行機から違って、緊急時にどういう仕組みでお客さまの安全を確保するかという保安面をとにかくしっかり訓練するのと、食事をお出しするのも国際線からなので、その訓練もありました。

国際線では乗務員も「お客さまと同じものを、機内でいただきます」

――乗務のシフトはどうやって組まれるんですか。

西岡 総合職のかたが予定を組まれて、月末になったら翌月のシフトが知らされて、言われた場所に、言われたとおり、行く。

――最初のお話にもありましたが、かなり不規則な生活だったと。

西岡 不規則ですねえ。海外が入ると、夜の11時何分出社とか、そういうのが当たり前になるので。朝が早いほうが大変です。どちらにしても不規則ですね。

――国際線では、乗務員のかたはお食事はどうされているんですか。

西岡 基本的にお客さまと同じものを、機内でいただきます。お食事を提供するするギャレーというスペースがあって、一番後ろで交代制で食べていました。

航空会社4年勤務でわかった「体育会系の業界」

――乗務中はやはりお忙しいのですね。

西岡 時代もいまとは違うと思うんですけど、今日のフライトの目標をみなさんの前で発表するんです。今日はこれができるように。海外だったら、帰りのフライトでまた別の目標を自分でつくって、最後はそれができたかどうかまでブリーフィング、みんなで話し合う場があるんですよ。

たとえば、エコノミークラスのパーサーという取りまとめの役割を習熟している場合は、自分の業務だけでなく、「みなさんに滞りなく的確な指示ができること」を目標にして、それができていたかどうかを先輩に確認していただくとか。

――自分で振り返るだけでなく。

西岡 そうですね、けっこう体育会系の業界なのかもしれません（笑）。そういった精神みたいなものは、いまの料理の仕事をしていても、染み付いているなと感じます。

航空会社には4年しかいなかったんですけど、徹底的に事前に準備をするとか、始まる前にイメージしておくとか、そういうことを刷り込まれたんですよ。恐ろしいくらいに刷り込まれたので、たとえば料理のイベントをするときや、書籍の撮影をするときに、こういうアクシデントがあったらどうしよう、そのために何をしておけばいいかなど、なんとなく自分で想像するようになりましたね。

――航空会社時代に刷り込まれたことが、いまの料理のお仕事の土台になっている。

西岡 間違いなくそうですね。大学まではぽわーんと生きてきたので、訓練もすごくできなかったんですよ、私。人一倍だめで。

――だめというのは？

西岡 たとえば、緊急時の対応の仕方をマニュアルに記載されている文言どおりに覚えるという試験があったのですが、当時の私は内容がちゃんと理解できていれば、自分のことばでアウトプットしてもよいのでは？ と思っていたんです。その感覚でやっていたら、試験が全部バツになってしまって。

ことばのアレンジは不要だということにがーんと衝撃と受けて、私はいままでそんなふうには生きてこなかったと。そこから、言われたとおりの文言で言われたとおりのことをやると自分に刷り込んで、訓練を乗り切りました。

――規則という枠のなかで仕事をされることはしんどかったですか。

西岡 そうですね。でもよく考えると、万が一の緊急時にみんなが同じ文言をいっせいにお伝えすることで、物事をスムーズに進められるというところに、ちゃんと意味があるんですよね。緊急時には、相手の言葉に違和感を覚えている余裕は1秒たりともない。そんな仕事なんだとあらためて理解しました。

さらにそれを料理の仕事に置き換えると、料理のベースがあった上で、自分のアレンジをのせていくということなのかなと、いますごく思っています。

食事をするときが唯一ほっとできる時間だった

――航空会社でのお仕事は、どんなところが楽しかったですか？

西岡 食事って楽しいなと思わせてくれたところです。乗務中はすごく緊張して、緊急時のことも想定しつつ、自分自身の目標についても考えているので、とにかく気持ちがずーっと張り詰めていて。そのなかで、現地に到着して、食事をするときが唯一ほっとできる時間でした。

私はフランクフルトとロサンゼルスの班になることが多くて、その土地ならではのものを食べたり、お酒も地域によってそれぞれ違って面白いなと思いながら、ちょっと眠いけどがんばって起きていて。

――ちなみに機上で寝ることはあるのでしょうか。

西岡 いや、ホテルですね。長距離の場合は現地で丸一日過ごして、翌日帰る。

――飛行機の中ではずっと起きてらっしゃるんですか。

西岡 でもあるんですよ、寝る場所が。秘密の階段みたいなのがあって。

――えっ。

西岡 客席の上と下にスペースがあるんですけど、扉を開けると階段があって、そこを昇ったり降りたりすると、小さいベッドみたいなものが並んでいて。横になれるので、1時間くらいずつ交代で仮眠していました。

――どうやって健康を維持してらしたんですか？

西岡 それがけっこう難しくて……。休みの日はせめて健康に、体にいいことをしたいなと思って、料理教室に通ったのが、料理の仕事をするきっかけになってます。

だいたい4日働いて、2日休んでというサイクルが多かったので、2日間の休みにぎゅっと。息抜きみたいな感じではあったんですけど。

