〈「母と妹はJAL、私はANAに…」大手航空会社の元CA・西岡麻央（38）が国際線に乗務→体調不良がきっかけで“野菜の料理家”に転身するまで〉から続く

「元気なときは、なにを食べてもおいしくて、幸せなんですけど……」。客室乗務員から料理家に転身して、今年で10年。ちょうど客室乗務員としての将来を考え始めた頃に、元フジテレビアナウンサーの西岡孝洋さんと結婚したという料理研究家の西岡麻央さん（38）。「しんどいときこそ手づくりのものを体に入れてあげるほうが絶対いい」を信条に、頑張っている人たちにエールを送るように心身を癒すレシピを披露し続ける西岡さんの “おいしい”の原点とは。（全2回の2回目／前編を読む）

【画像】客室乗務員としてANAに勤務していた当時の制服姿の西岡麻央さん



西岡麻央さん ©︎榎本麻美／文藝春秋

◆ ◆ ◆

25歳での結婚を機に、客室乗務員から料理家に転身

――ずばりなぜ、客室乗務員から料理家に転身されたのでしょう。

西岡麻央さん（以下、西岡） そうですねえ、客室乗務員としての将来を考え始めた頃に、ちょうど結婚をしたということもあります。

――ご結婚されたのはいつですか。

西岡 25歳のときです。夫が11歳年上で、36歳だったので。結婚当時は、客室乗務員を続けていこうと思っていたんですが、将来のことを考えたときに、たとえば子どもができても続けていけるのだろうかと。あとはやっぱり不規則な生活に体がついていくのが大変で、もちろん続けていかれる方もたくさんいらっしゃるんですけど、自分にはできるのだろうかという不安がありました。

そんなことを考えながら、オフの日に料理教室に通っていて、教室ってすごく素敵だなあって。同じ空間で、初めましての人たちと料理をつくって、最後は一緒に食べて、みんなでごはんを食べる幸せな時間や空間をつくるって、素敵な仕事だなってすごく思ったんですよね。海外で仕事の仲間たちとごはんを食べていた感覚ともつながるんですけれど。

――はい。

料理家のアメブロを愛読しているうちに「私もやりたい！」

西岡 悶々としていた時期に、私は海外の滞在先でずーっとアメブロ（Amebaブログ）を見ていたんです。その時期、アメブロが流行っていて、いろんな料理家さんがアメブロで発信されていて。

――どういった方のブログを読まれていたのですか。

西岡 「花ヲツマミニ」というタイトルのブログを愛読していて、盛りつけもうつわ選びもセンスがよくて、こういう料理をつくれるって素敵だなあと。日常の食卓の写真とともに、文章が綴られていて、とにかくずーっと読んでいるうちに、「私もやりたい！」って。そこからはもう料理の世界に頭がいっちゃって、けっこうそういうタイプではあるんですけど。

――転職は人生のなかでも大きな選択ですよね。

西岡 仕事にできるかというと自信はそんなになくて、当時の自分のSNSには、「料理の勉強をしてみたくて退職します」と書いていました。「料理の仕事をするために」とは書けなかったんでしょうね。それで、まだまだ料理の知識がなかったので、食のプロを養成する学校ということで「エコールエミーズ」に通うことにしました。

動いてみたら、そこから変わっていくかもしれないと思って。

客室乗務員の仕事は好きだったけど…復帰したい気持ちは「もうぜんぜんない」

――筋トレして頑張って入社されて、入社後もいくつも資格を取得されて、4年間勤められた航空会社をお辞めになる。仕事を手放すという選択に、不安などはなかったですか。

西岡 いいのかなあ、大丈夫かなという不安はありました。でもどちらかというと、新しい料理の仕事をやってみたいという気持ちのほうが大きかったです。

客室乗務員の仕事はすごく好きでしたし、また飛びたくなることもあるのかなと思っていたのですが、それはもうぜんぜんない。客室乗務員がいやだということではなく、料理がすごく楽しいっていうところなんだと思います。

――西岡さんのレシピは野菜をたっぷりとれるだけでなく、旬の食材を取り入れた食事で体を整えるという、薬膳や栄養面でも説得力があります。

西岡 エコールエミーズに通っていたとき、おまけのように2コマくらい、薬膳の授業があったんですね。薬膳はハードルの高いイメージだったのですが、それを見事にくつがえされるような授業で、いつもの食材が薬膳になり得るんだって。面白い、もっと勉強したいという気持ちが湧き上がってきて、卒業したら学校に通っちゃおうと思いました。

それで、北京中医薬大学（当時）という、薬膳の学校に1年間通いました。

アメリカで話題になっている「パワーサラダ」を監修

――いまアメリカで話題になっている「パワーサラダ」の監修もされていましたよね。「ハイファイブサラダ」という専門店の。

西岡 それこそ北京中医薬大学に通っているときに、突然先方から連絡があったんですよ。どうすれば料理の仕事ができるんだろうと必死にもがいてる時期で、フードアナリストの資格をとるために講座を受けたりもするなかで、自分なりにほそぼそと続けていたアメブロに、「サラダ屋さんをやりませんか」ってメッセージが届いて。

まだ店名もなかったタイミングで、なんて怪しいんだろうと（笑）。お返事をしていなかったら、知り合いの知り合いから「メッセージを送ったんですけど、読みましたか？」と連絡がきて、初めて実在する話なんだと知りました。そこから1年くらいで「ハイファイブサラダ」を立ち上げて、お店とコラボレーションした『パワーサラダレシピ』という書籍を出版させていただいて。

――私事ですが、仕事が忙しくてしんどいとき、たまに栄養補給に行ってました。サラダってあまり量を食べられないイメージだったのが、野菜のほかにもお肉やナッツやチーズが詰め込まれていて、ドレッシングの味付けもおいしくて、ボリュームがあるのにぺろりと食べられて、すごく救われてました。

西岡 めちゃくちゃうれしいです。

――なので勝手に、客室乗務員時代の不規則な生活でしんどかったかつてのご自分のような女性を、食で救いたいというお気持ちで、ご活動をされているのかなと。

西岡 元気なときはなにを食べてもおいしかったり、幸せだったりすると思うんですけど、やっぱり心身がマイナスな状態って、誰にもでもあると思うんですよね。私自身もありますし。そういうときに、これなら食べられるなとか、体がほっとできるような料理がすごく大事なものになると思っていて、そこに訴えられるようなレシピを大切にしています。

産後2カ月で「世界一受けたい授業」に出演

――料理家として、いちばん最初の仕事は覚えていますか？

西岡 先ほどお話ししたフードアナリストの資格をとるために通っていたセミナーで、たまたま隣に座っていたのが、料理メディアの「Nadia」に勤めていた方で、いろいろお話をするうちにひとつお仕事をいただいたんですよ。ヘルシー系のパウダーをつかったレシピを再現するというもので、パンケーキとか、パスタとか6品ぐらいつくって、スタイリングをして、撮影までおこなうという。

実績もなにもなかったので、とにかく頑張らねばと、器とか天板を一気に買い揃えて、もう必死でやりました。夫が写真好きで、一眼レフカメラを貸してもらって、自宅で撮影をしました。

――西岡さん、お子さんは？

西岡 息子がいま、5歳です。ちょうど『パワーサラダレシピ』を出版したくらいに出産したんですよ。それで、産後2カ月に、「世界一受けたい授業」という日本テレビさんの番組から、パワーサラダを紹介するというお話をいただいて、出版社の担当の方からも「産後だけどこんな機会はなかなかないですよ」と言われて、「やります！」みたいな。

――ご出産前は、お腹が大きなときも働かれていたんですか。

西岡 出産も順調なタイプではなくて……産まれる1カ月前から入院していたのですが、病院で最終的な確認や校正をしていました。テレビやパソコンの画面はあまり見ないようにと言われていたので、隠れながら少しずつ（笑）。

出産に関しては、欲しいなと思っても簡単には授かれず病院にも通ったり。努力次第で結果が出るものではないので、本当に気が落ちるというか、体も心もしんどくて、そうやって一つ一つ自分が経験したしんどいことを、料理につなげたいという気持ちが大きいですね。

子どもが入院したときに救われた“一杯のスープ”

――今年4月に発売されたご著書『手間も、材料も必要最小限。なのに驚くほどおいしい! 塩だけスープ』を拝読して、基本的な調味料が塩だけでこんなに手軽に自他を癒すスープができるのかと驚きました。

西岡 “塩だけスープ”を最初にInstagramにのせたとき、子どもが体調を崩して入院していたんですよ。私自身も毎日心配して、料理をつくる気にならなくて、仕事も忙しくて、頭のなかがめちゃくちゃなときに、以前なんとなくつくっていたスープをつくって飲んだら、すごく沁みたんです。

あっ、こういう状態のときに、このスープがすごくいいなと気づいて、誰にでもつらいときはあるから、そういうときに飲んで欲しい、届けたいと思って、不思議なくらい必死に動画をつくって、Instagramにあげたんですよ。

――しんどいときは、しんどいですもんね。

西岡 しんどいときは、私もコンビニのおにぎりに頼ることもあります。手軽だし、どこでも食べられてありがたい。そう思う反面、しんどいときこそ、手づくりで温かいものを体に入れてあげるほうが絶対いいという気持ちもあって。自分に余裕がないときほど手づくりを求めてしまう、そこが矛盾しちゃうんですよね。

でもつくる気持ちになれないときって、誰にでもあると思うんです。そういうときでも、これくらいだったらつくれる簡単さは、すごく大事だと考えていて。

――塩だけスープも、それ以外のスープも、優しい味わいなのにきりっと味が決まって、体に馴染んで癒されます。

西岡 そう言っていただくと、しんどい思いをしてよかったって思います。しんどい思いをしたから、そこに共感できるレシピをつくれるという強みはありますし、そういう方たちに（私のレシピが）届いたらすごく、私自身も救われるというか。

体を癒せるところに魅力を感じる料理の仕事

――「また飛びたいと思わない」くらいお料理の世界に注力されている理由はなんでしょう。

西岡 客室乗務員のときは、第一に保安要員、その次にみなさんの思い出をつくるという、かたちのないものを目標にしていました。一方で料理は、かたちのあるものなんですよね。サラダやスープというかたちになって、味になって、食べてくださる人がいて、体を癒せるところがすごく面白いなと。

――料理研究家というお仕事は、昔から認識されていましたか。

西岡 あんまり意識にとめたことはないですが、小学生のときに母が持っていた料理の本を読んだり、自分でお料理の本っていうノートをつくって、ガトーショコラの作り方とか、書き写していたんです。気まぐれなので、3ページで終わっていますけれども。「手作りかんたんそして…うまーい」って、いまから思うと、レシピ本のサブタイトルみたいですね（笑）。

にしおか・まお／1987年生まれ。東京都出身。野菜の料理家。学習院大学日本語日本文学科卒業後、全日本空輸（ANA）の客室乗務員として、約4年間、国内線・国際線に乗務する。不規則な生活リズムと食生活が続くなか、休日に料理教室に通いはじめ、食べものが心と体に直接与える影響を実感。料理の道へ進むことを決意する。退職後、料理研究家の井上絵美氏に師事し、エコールエミーズ・プロフェッショナルコースでディプロマを取得。中医学の世界にも興味を持ち、北京中医薬大学日本校（現・日本中医学院）にて中医薬膳師の資格を取得した。「心と体を整える料理」をモットーに、テレビ、Web、雑誌、広告などで、「なんとなくしんどい」にやさしく寄り添う手軽で健やかなレシピを紹介している。近著に『手間も、材料も必要最小限。なのに驚くほどおいしい! 塩だけスープ』（KADOKAWA）、『体を癒やす夏スープ』（主婦と生活社）がある。現在、オンラインサロンの開設準備中。

（中岡 愛子）