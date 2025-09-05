お笑い芸人たむらけんじ（52）が5日までに、元人気セクシー女優霜月るなのYouTubeチャンネルに出演。11月1日より開始することが発表された、インターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」について言及した。

たむらは、ダウンタウン松本人志の飲み会に参加した霜月と久しぶりに再会。松本の性的行為強要疑惑をめぐる一連の週刊誌報道について、あらためて「うそだらけ」と訴えて潔白を主張した。

その流れで霜月から「ダウンタウンチャンネルに出るんじゃないかって、勝手に期待しています」と話を振られると、たむらは「（米国在住だが）もし、やらせてもらえるんやったら『松本家の休日』。俺にとっては最高の番組」と、14年10月〜21年3月までABCテレビで放送され、松本と共演していたバラエティー番組の“復活”を希望。

「それやらせてくれるんやったら定期的に（日本に）帰ってきてロケして…」と意欲を示した。

また、同番組に“初代・お父さん”として出演していた元雨上がり決死隊の宮迫博之の名前も出し、「宮迫さんが戻ってきてくれて、初代の家族でできたらいいな。それやったら宮迫さんも出られるやん。それは松本さん次第やけど、時もたってるから『じゃあやるか、松本家』って言ってくれるかもしれへんし…」と期待を述べた。