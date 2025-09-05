「幸せの可視化」西野未姫、家族でお揃いパジャマ姿に「めちゃくちゃすてき」「けいちょんのおなかw」の声！
元AKB48でタレントの西野未姫さんは9月4日、自身のInstagramを更新。家族3人のパジャマショットを公開しました。
【動画】西野未姫、家族でお揃いパジャマショットに反響！
3人お揃いの仲むつまじい姿が印象的で、動画の最後では山本さんが「ドラえもんっていうか俺もうジャイアンじゃん」とぽつり。思わずくすっと笑ってしまうほほ笑ましい動画です。
この投稿にファンからは、「けいちょん、ドラえもん似合うな」「やばい！かわい過ぎる！」「家族でオソロ良いですね」「いいな〜めちゃくちゃすてきな家族」「最高」「似合う」「けいちょんのおなかw」「幸せの可視化」「けいちょんは体型もドラえもん過ぎる」といった声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【動画】西野未姫、家族でお揃いパジャマショットに反響！
「家族でオソロ良いですね」西野さんは「家族3人おそろいでドラえもんパジャマゲット」とつづり、1本の動画を投稿。ルームウエアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」とドラえもんのコラボアイテムを、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんと娘と一緒に着用する様子を公開しました。
この投稿にファンからは、「けいちょん、ドラえもん似合うな」「やばい！かわい過ぎる！」「家族でオソロ良いですね」「いいな〜めちゃくちゃすてきな家族」「最高」「似合う」「けいちょんのおなかw」「幸せの可視化」「けいちょんは体型もドラえもん過ぎる」といった声が寄せられました。
「お揃いを嫉妬する夫」6月22日の投稿では、「娘とお揃いパジャマ」とつづり、娘とのパジャマ姿を披露。後ろで山本さんが見つめており、ハッシュタグで「#お揃いを嫉妬する夫」と添えられていました。今回、3人でお揃いのパジャマを着られてよかったですね！
(文:古原 美咲)