日本代表、メキシコ＆アメリカ戦の背番号を発表！堂安律が「10番」復帰…長友佑都もお馴染みの「5番」に

日本サッカー協会（JFA）は5日、メキシコ代表およびアメリカ代表との国際親善試合に臨むSAMURAI BLUE（日本代表）の背番号が決定したと発表した。

負傷離脱により特に中盤より後ろの入れ替わりが多いなか、この9月シリーズの背番号は以下の通りとなった。

1．鈴木彩艶

2．菅原由勢

3．渡辺剛

4．板倉滉

5．長友佑都

6．遠藤航

7．三笘薫

8．南野拓実

9．上田綺世

10．堂安律

11．前田大然

12．大迫敬介

13．鈴木唯人

14．伊東純也

15．鎌田大地

16．関根大輝

17．藤田譲瑠チマ

18．町野修斗

19．小川航基

20．久保建英

21．佐野海舟

22．瀬古歩夢

23．早川友基

24．細谷真大

25．荒木隼人

26．望月ヘンリー海輝

27．佐野航大

6月シリーズでは、24歳の久保建英が背負った日本の10番だが、ドイツで活躍する27歳の堂安律が復帰したため再び「堂安10番、久保20番」に。

また、守田英正の不参加により、最近好調で9月12日に39歳の誕生日を迎える長友佑都がお馴染みの5番をつけることになった。

森保一監督率いる日本代表は、6日にメキシコ、9日にアメリカと対戦する。