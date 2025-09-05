「すべてが白紙に戻る」元F1戦士がハジャーの昇格に太鼓判　結果を出しても求められ続ける角田裕毅の“真価”

オランダGPで久々のポイント獲得を果たした角田(C)Getty Images

去る8月31日（現地時間）に行われたF1第15戦のオランダGP決勝で、レッドブルの角田裕毅は、上位陣にリタイアが相次ぐ予想外の展開の中で奮闘。し烈なレースを走り抜き9位に入賞。見事に8戦ぶりのポイント獲得を果たした。

【画像】ストロールが激怒した角田の走り 決定的瞬間をチェック

サマーブレイク明け初戦となった同レースにあって、ようやく目に見える結果を掴んだ角田。一方で、この日は姉妹チームのレーシングブルズで躍動を続ける新人アイザック・ハジャーが3位として表彰台に到達。去就に絡む直接的なライバルが結果を出したために、25歳の日本人が置かれた立場は、今も危ういままと見られている。

実際、識者からは成長著しい弱冠二十歳のフランス人ドライバーをプッシュする声は強まっている。元F1ドライバーのジョリオン・パーマー氏は、自身がコメンタリーを務めているF1公式のYouTube番組「Weekend Warm-up」において「アイザックが『レッドブルにいたい』と思っているかは分からない。それはローソンやツノダが苦戦してきた姿を間近で目にしているからだ」と前置きした上で、こう続けた。

「ただ、基本的には、F1で勝ちたいと思うなら、彼はずっと居心地の良い中団チームに留まることはできない。来年は新しいレギュレーションが導入される。それは彼にとって絶好のチャンスだ。今のマシンは必ずしもマックスのためだけに設計されたわけではない。新しいレギュレーションが始まれば、すべてが白紙に戻されるだろう」