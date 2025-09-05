オークランドでメキシコと対戦する日本。（C）Getty Images

　現地９月６日、森保一監督が率いる日本代表が強豪メキシコとアメリカのオークランドで対戦する。

　この一戦が現地で大きな注目を集めているようで、アルゼンチンメディア『Ole』によると、販売されているチケット４万６０００枚のうち、すでに４万３０００枚が売れているという。記事では「スタジアムは（現地３日時点で）すでに93パーセント埋まっており、満員が事実上保証された」と伝えた。
 
　また、メキシコメディア『Estadio Deportes』も、「メキシコ対日本のチケットはもうすぐなくなりそうだ」と報じている。

「どうやら、このゲームにファンは大きな期待を寄せている。オークランド・コロシアムのチケットは完売寸前。試合は満員になることが予想されており、これはメキシコ代表がアメリカで最近行なった試合では稀なことだ」

　日本対メキシコの試合は日本時間で７日の11時にキックオフ予定。大観衆のなかでどのような展開を迎えるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

