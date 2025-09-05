サンリオの実写化で「ポムポムプリン」を演じてほしい俳優ランキング！ 「ムロツヨシ」を抑えた1位は？
2023年、サンリオのキャラクター「ぼさにまる」がサンリオ初となる完全実写ドラマとなり、上白石萌音さんが主人公・さくら役を務めました。もし、ほかのサンリオキャラクターも実写化されるとしたら、どの俳優に演じてほしいですか？
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回は、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『ポムポムプリン』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位に選ばれたのはムロツヨシさんでした。ムロさんは、舞台などを中心に俳優業をスタート。映画『サマータイムマシン・ブルース』への出演をきっかけにさまざまな作品に参加し、名バイプレーヤーとして人気を得ます。
『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』（NHK総合）をはじめ、バラエティー番組でも活躍。気さくなキャラクターで支持され、好感度の高い俳優として愛されています。そんなムロさんは、愛嬌（あいきょう）があるビジュアルで、ポムポムプリンもハマり役になりそうです。
回答者からは、「親しみやすくユーモラス、のんびりとした空気が絶妙にマッチしている」（50代男性／東京都）、「親しみやすくおちゃめな雰囲気があるから」（20代女性／奈良県）、「抜群の親しみやすさと安心感がある」（20代男性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは大橋和也さんです。大橋さんは、アイドルグループ・なにわ男子のメンバーとして、2021年にシングル『初心LOVE（うぶらぶ）』でデビュー。自己紹介のフレーズは「プリン食べ過ぎてお尻プリンプリン！」としており、大好物はプリンです。
現在、ドラマ『リベンジ・スパイ』（テレビ朝日系）で主演を務めるなど、俳優としても人気が高い大橋さん。過去には、なにわ男子がサンリオキャラとコラボ商品を発売した際、大橋さんはポムポムプリンとコラボして話題を集めました。演技力も高くなっているだけに、完璧にポムポムプリンを演じてくれそうです。
回答者からは、「なにわ男子でお尻プリプリのキャラだから。プリンくんのイメージ」（30代女性／鹿児島県）、「プリンくんは明るく天然な大橋くんのイメージ」（20代女性／長崎県）、「プリンを使った自己紹介があったり、ベビーフェイスでプリンくんにぴったり」（30代女性／宮崎県）などの意見が寄せられました。
