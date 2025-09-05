『吉野家』で朝食を食べるとお得に 300円以上で100円引きクーポン配布へ 9・8からキャンペーンを実施
牛丼チェーン『吉野家』は、9月8日から12月25日までの期間限定で、朝食を利用した人に100円引きのレシートクーポンを配布するキャンペーンを実施する。
【写真】朝定食ラインアップ（一部）特朝定食や納豆定食など
今回対象となるのは全国の吉野家店舗（一部除く）で、朝4時から昼11時までに税込300円以上を店内またはテイクアウトで利用した場合。配布されたクーポンは当日から翌朝11時まで使用可能。
『吉野家』の朝食メニューは、牛丼にみそ汁と小鉢がついた「朝牛セット」をはじめ、「一汁三菜」をテーマにした「朝定食」など種類も豊富。「朝牛セット」の小鉢は玉子、半熟玉子、ミニサラダ、納豆、お新香の5種類から選べる。また「朝定食」は納豆定食、特朝定食、焼魚定食など全6種類をラインナップしており、ご飯増量・おかわり無料サービスも用意されている（実施店舗のみ）。
忙しい朝でも手軽に栄養バランスを取れる『吉野家』の朝食。お得なクーポン配布をきっかけに、出勤前や通学前の朝食利用がさらに広がりそうだ。
