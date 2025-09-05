ONE N’ ONLY・高尾颯斗、アーティスティックな魅力を全面に表現 “ゼロ距離感”のショートムービーも順次公開
俳優でダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLYのメンバーである高尾颯斗が、ライフスタイルブランド「Laline（ラリン）」の限定フレグランス『Warm Vanilla（ウォームバニラ）』のタイアップキャンペーンに起用され、限定ビジュアルが公開された。
【別カット】バラを口に加え…クールでアーティスティックな高尾颯斗
本ビュアルは、高尾のシックなたたずまいと、アーティスティックな魅力を全面に表現している。さらに、順次公開となる、ドキッとする“ゼロ距離感”のショートムービーは、まるで高尾と同じ部屋で過ごしているかのような、香りを共有する没入感を演出している。
高尾は、1999年9月17日生まれ、静岡県出身。映画『海辺の週刊大衆』（18年）、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』（25年）、舞台『聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE』（25年）などに出演、映画『エリカ』（26年）の公開も控えるブレイク必至の若手俳優。ダンス＆ボーカルユニット・ONE N' ONLYのRAP＆ダンサーとしても活動中。フジテレビ『R4 STREET DANCE』ではseason2 Rep.に就任しチームを率いるほどの実力の持ち主である。
