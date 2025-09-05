「怖くて怖くてもう」中川翔子、帝王切開への恐怖あらわに「とてつもなく痛かったです」体験談集まる
タレントの中川翔子さんは9月4日、自身のInstagramを更新。妊娠中の近況を報告しました。
【写真】最近の体調明かす
また「帝王切開術後、どれくらい痛いんですか、、？」と質問も。「傷跡もだけどお腹の中が痛いみたいですねえ、、怖くて怖くてもう 跡になりやすいからテープは買いましたが、、、ひいい〜」と正直な気持ちを明かしました。投稿には自撮りショットや作ったというカレーの写真などを載せています。
コメントでは、「術中は麻酔効いてるので全然痛くないです！びっくりするくらいのスピードでお子は出てきます！笑」「お疲れ様です！ご無理なさらず健やかにお過ごし下さい！」「産まれた後は麻酔から目覚めた後がとてつもなく痛かったです」「私は翌日からスタスタ歩けたタイプです」「痛さは個人差にもよりますが…私の場合は後陣痛が酷く、ナースコールして薬を追加してもらったりしてました！」など、出産の体験談が多く集まりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】最近の体調明かす
「ご無理なさらず健やかにお過ごし下さい！」「寝ても寝ても眠い日、、」と書き出した中川さん。「横になるしかないからどうしても眠くなっちゃう身体が重たすぎて寝返りのたびにううっ、、、」と、最近の体調を明かしています。しかし「カレーをつくりました！カロリーハーフジャワカレー」と、料理をしたことを報告。
コメントでは、「術中は麻酔効いてるので全然痛くないです！びっくりするくらいのスピードでお子は出てきます！笑」「お疲れ様です！ご無理なさらず健やかにお過ごし下さい！」「産まれた後は麻酔から目覚めた後がとてつもなく痛かったです」「私は翌日からスタスタ歩けたタイプです」「痛さは個人差にもよりますが…私の場合は後陣痛が酷く、ナースコールして薬を追加してもらったりしてました！」など、出産の体験談が多く集まりました。
「はち切れそう！」な大きなおなか自身のInstagramで妊娠中の近況をたびたび報告している中川さん。3日には「双子お腹観察日記」と題し、ファンも「はち切れそう！」と言うほどの大きなおなかを披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)