板垣李光人、「やっぱり似てる」“姉＆叔父”と仲良し“家族”ショットに反響「かわいすぎ」
俳優の板垣李光人が4日、自身のインスタグラムを更新。出演中のドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜 後9：00）で共演する、松たか子＆岡部たかしとの“家族ショット”を公開した。
【写真】「やっぱり似てる」板垣李光人が公開した“姉＆叔父”との仲良し“家族”ショット
本作は、大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部サダヲが、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
投稿では「しあわせな結婚 第8話ありがとうございました 固く閉ざした箱を幸太郎に開けてもらった、鈴木家」とつづり、姉役の松と顔を近づけてポージングをする“姉弟ショット”を披露。笑顔で写る2人からは、撮影裏でも仲むつまじい様子がうかがえる。
最後は叔父役の岡部の肩に手を添え、ピースポーズをしたほほ笑ましい2ショットも投稿。“鈴木家”の和やかな関係性を垣間見せた。
この投稿にドラマファンからは「かわいすぎ」「楽しそうで微笑ましい」「仲良し〜〜可愛い〜」「やっぱり似てる 本当に姉弟みたいです」などの声が寄せられている。
