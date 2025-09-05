板垣李光人 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の板垣李光人が4日、自身のインスタグラムを更新。出演中のドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜　後9：00）で共演する、松たか子＆岡部たかしとの“家族ショット”を公開した。

「やっぱり似てる」板垣李光人が公開した"姉＆叔父"との仲良し"家族"ショット

　本作は、大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部サダヲが、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。

　投稿では「しあわせな結婚　第8話ありがとうございました　固く閉ざした箱を幸太郎に開けてもらった、鈴木家」とつづり、姉役の松と顔を近づけてポージングをする“姉弟ショット”を披露。笑顔で写る2人からは、撮影裏でも仲むつまじい様子がうかがえる。

　最後は叔父役の岡部の肩に手を添え、ピースポーズをしたほほ笑ましい2ショットも投稿。“鈴木家”の和やかな関係性を垣間見せた。

　この投稿にドラマファンからは「かわいすぎ」「楽しそうで微笑ましい」「仲良し〜〜可愛い〜」「やっぱり似てる　本当に姉弟みたいです」などの声が寄せられている。