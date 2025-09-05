¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á¡¢Ëè·î¤Î¼Ú¶â¡ÈÊÖºÑ³Û¡É¤ò¹ðÇò¡Ö1Ç¯¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡5·î¤Ë°ì¸®²È¹ØÆþ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÈø·Áµ®¹°¡Ê48¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£°ì¸®²È¤Î¿·µï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ³Û¤Î°ìÉô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¤Ä¤Ç100Ëü±ß¤Î¾ÈÌÀ¤â¡ª¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¿·µï½é¸ø³«SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Èø·Á¤Î¡Ö3SLDK¡×¤Î°ì·ï²È¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô²°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¤¥¹¤Ï°ìµÓ10Ëü±ß¾ÈÌÀ¤Ï2¤Ä¤Ç100Ëü±ß¡¢¥½¥Õ¥¡¤¬·×80Ëü±ß¤Ê¤É¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î²È¶ñ¤Ë270Ëü±ß¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼«Âð¹ØÆþ»þ¤ÎÈñÍÑ¤ò¤É¤¦¹©ÌÌ¤·¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¡¢Èø·Á¤Ï¡ÖÁ°¤Î²È¤¬Çä¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·°ÊÁ°¤Î²È¤ÎÇäµÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ª¶â¤¬Â¤ê¤º¡¢6000Ëü±ß¤ò¼Ú¶â¡£¤½¤ì¤Ç¤â´õË¾³Û¤òÁ´³Û¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖµÈËÜ¤Î¼Ú¶â²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡£¤½¤³¤Ë¡¢600Ëü±ßÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Âß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¾ò·ï¤¬1Ç¯¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Èø·Á¤Ï¡ÈµÈËÜ¡É¤«¤é¤Î¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢1Ç¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡ÖµÈËÜ¤À¤±¤Ç·î50Ëü¡Ä¡×¤È¡¢·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Î°ìÉô¤â¹ðÇò¡£²þ¤á¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Å»ö´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¤Ä¤Ç100Ëü±ß¤Î¾ÈÌÀ¤â¡ª¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¿·µï½é¸ø³«SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Èø·Á¤Î¡Ö3SLDK¡×¤Î°ì·ï²È¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô²°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¤¥¹¤Ï°ìµÓ10Ëü±ß¾ÈÌÀ¤Ï2¤Ä¤Ç100Ëü±ß¡¢¥½¥Õ¥¡¤¬·×80Ëü±ß¤Ê¤É¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î²È¶ñ¤Ë270Ëü±ß¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Èø·Á¤Ï¡ÈµÈËÜ¡É¤«¤é¤Î¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢1Ç¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡ÖµÈËÜ¤À¤±¤Ç·î50Ëü¡Ä¡×¤È¡¢·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Î°ìÉô¤â¹ðÇò¡£²þ¤á¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Å»ö´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤·¤¿¡£