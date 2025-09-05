日本ラグビー協会は5日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）米国戦（7日、米サクラメント）の登録メンバー23人を発表した。

8月30日のカナダ戦に続いて、LOワーナー・ディアンズ（23＝ハリケーンズ）がゲーム主将で、共同主将のHO原田衛（26）は登録メンバー外。前戦からの先発入れ替えは3人で、PR小林賢太（26＝東京SG）、SH福田健太（28＝東京SG）とWTB長田智希（25＝埼玉）が先発に入った。また、FL奥井章仁（23＝トヨタ）とWTB木田晴斗（26＝東京ベイ）が新たにリザーブ入り。ともに代表未経験者で、出場すれば初キャップ獲得となる。

米国戦の登録メンバーは以下の23人。

＜1＞小林 賢太（東京SG）1C

＜2＞江良 颯（東京ベイ）2C

＜3＞竹内 柊平（東京SG）16C

＜4＞ワイサケ・ララトゥブア（神戸）3C

＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）24C

＜6＞ベン・ガンター（埼玉）12C

＜7＞下川 甲嗣（東京SG）15C

＜8＞ファカタヴァ・アマト（BR東京）15C

＜9＞福田 健太（東京SG）2C

＜10＞李 承信（神戸）21C

＜11＞長田 智希（埼玉）18C

＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）1C

＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）31C

＜14＞石田 吉平（横浜）3C

＜15＞サム・グリーン（静岡）2C

＜16＞佐藤 健次（埼玉）1C

＜17＞木村 星南（BL東京）2C

＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）12C

＜19＞奥井 章仁（トヨタ）0C

＜20＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）17C

＜21＞藤原 忍（東京ベイ）13C

＜22＞広瀬 雄也（東京ベイ）1C

＜23＞木田 晴斗（東京ベイ）0C