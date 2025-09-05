TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前11時15分に、大雨警報（土砂災害）を豊田市東部に発表しました。また洪水警報を豊田市東部、安城市、大府市、豊明市、東浦町に発表しました。

【大雨警報】愛知県・豊田市東部に発表 5日11:15時点

西部では5日昼過ぎまで、東部では5日夕方まで、土砂災害に警戒してください。愛知県では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■岡崎市
□大雨警報
・土砂災害
　5日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■半田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■碧南市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■刈谷市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
　5日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■豊田市東部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日昼前

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■安城市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■西尾市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■蒲郡市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■常滑市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■大府市
□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■知立市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■高浜市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　3時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■豊明市
□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■田原市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■阿久比町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　35mm

■東浦町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　3時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■南知多町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■武豊町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■幸田町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒