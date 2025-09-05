気象台は、午前11時15分に、大雨警報（土砂災害）を豊田市東部に発表しました。また洪水警報を豊田市東部、安城市、大府市、豊明市、東浦町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・豊田市東部に発表 5日11:15時点

西部では5日昼過ぎまで、東部では5日夕方まで、土砂災害に警戒してください。愛知県では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■岡崎市

□大雨警報

・土砂災害

5日昼過ぎにかけて警戒

・浸水

5日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■半田市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前に警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■碧南市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■刈谷市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 25mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■豊田市西部□大雨警報・土砂災害5日昼過ぎにかけて警戒・浸水5日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■豊田市東部□大雨警報【発表】・土砂災害5日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日昼前□洪水警報【発表】5日昼過ぎにかけて警戒■安城市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 25mm□洪水警報【発表】5日昼過ぎにかけて警戒■西尾市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■蒲郡市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 35mm■常滑市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■大府市□洪水警報【発表】5日昼過ぎにかけて警戒■知立市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 25mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■高浜市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼過ぎにかけて警戒3時間最大雨量 35mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■豊明市□洪水警報【発表】5日昼過ぎにかけて警戒■田原市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■阿久比町□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前に警戒1時間最大雨量 35mm■東浦町□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前に警戒3時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】5日昼過ぎにかけて警戒■南知多町□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前に警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■武豊町□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前に警戒1時間最大雨量 25mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■幸田町□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒