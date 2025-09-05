【大雨警報】愛知県・豊田市東部に発表 5日11:15時点
気象台は、午前11時15分に、大雨警報（土砂災害）を豊田市東部に発表しました。また洪水警報を豊田市東部、安城市、大府市、豊明市、東浦町に発表しました。
西部では5日昼過ぎまで、東部では5日夕方まで、土砂災害に警戒してください。愛知県では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■岡崎市
□大雨警報
・土砂災害
5日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
5日昼過ぎにかけて警戒
■半田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■碧南市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■刈谷市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
5日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■豊田市東部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日昼前
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■安城市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■西尾市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■蒲郡市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■常滑市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■大府市
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■知立市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■高浜市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
3時間最大雨量 35mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■豊明市
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■田原市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■阿久比町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 35mm
■東浦町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
3時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■南知多町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■武豊町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■幸田町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒