米国とカナダの国境をまたぐ人身売買の事例が増加しているという/David Ryder/Reuters/File

フロリダ州タンパ（ＣＮＮ）米連邦政府が不法移民の取り締まりを継続する中、司法省は４日、北部における人身売買の増加に対抗するため、米国とカナダの国境への人員を増強すると発表した。

ボンディ司法長官はフロリダ州タンパでの記者会見で、この増強には、司法省と国土安全保障省の合同部隊「タスクフォース・アルファ」の捜査員をニューヨーク州およびバーモント州とのカナダ国境に派遣することが含まれると述べた。

「人身売買を行えば、必ず摘発され、起訴され、裁きを受ける」「どこにいようと関係ない」と、ボンディ氏は強調した。

タスクフォース・アルファは２０２１年、バイデン政権の司法省の下でメキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラスの人身売買・密輸組織に対抗する任務を負った。２４年には対象国を拡大し、コロンビアとパナマも含まれるようになった。

ボンディ氏によると、ニューヨーク、バーモント両州で活動を強化している組織の中には、南部国境沿いで活動するカルテルと同じ組織も含まれるという。トランプ政権はこれらを外国のテロ組織に指定している。

カルテルは北部国境で常に活動を続けていたものの、「ここへ来て状況ははるかに悪化し、蔓延（まんえん）している」とボンディ氏は説明。税関・国境警備局（ＣＢＰ）のデータによると、夏にかけて人身売買の未遂事件が増加している。

「麻薬、銃器、そして人間の密輸は数十億ドル規模のビジネスになる」とボンディ氏。「南部国境の安全を確保したからといって、こうした組織が手を引くことはないだろう」と警告した。

トランプ政権は不法移民の取り締まりを政策課題の柱に据えており、その多くは南部国境に集中している。それでもトランプ大統領は米加国境を越えた麻薬・人身売買に対し国家非常事態を宣言する大統領令を発令。人身売買に関与する犯罪組織の米国への入国を阻止できなかったとして、カナダを厳しく非難している。

ボンディ氏は、タスクフォース・アルファがトランプ政権発足以来、様々な密輸作戦に関与した疑いで５６人を訴追したと強調した。司法省のデータによると、タスクフォースが設置された２１年６月から２４年末までに、同チームは約３００件の有罪判決を勝ち取っている。

司法省の当局者はＣＮＮに対し、密輸活動を行う人物は主にカナダではなく中南米出身で、彼らは北上していると語った。その上で、こうした動きは「南部国境の一部組織の解体と、米国へのルート遮断に向けた取り組みが進展していること」が一因だとした。