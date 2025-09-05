ロッテは5日、同日の12時00分からマリーンズオンラインストア限定で友杉篤輝内野手のプロ初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

友杉は8月31日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）に9番ショートで先発出場し、4回裏の攻撃でソフトバンク3番手の木村光投手からレフトへ初ホームランを記録。今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計24商品がラインナップされている。

販売はマリーンズオンラインストアにて本日9月5日12時00分から15日（月・祝）23時59分まで受注。

▼ 友杉篤輝内野手 コメント

「このたび、僕のプロ初ホームランを記念したグッズが販売されることになりました。プロ野球生活で1本は打ちたいと思っていたので、打つことができてよかったです。ぜひ、僕の記念グッズを手に取って頂いて、これからも変わらぬご声援をよろしくお願いします！」

▼ 友杉篤輝内野手 プロ初ホームラン記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル：17,000円（99セット限定、証明書付き）

・記念ユニホーム（DTF加工）（サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円

・記念ボール（ケース付）：2,100円

・アクリルパネル（デザイン：メインビジュアル/直筆メッセージ）：3,500円

・タペストリー：1,100円

・アクリルスタンド：2,300円

・トートバッグ：3,800円

※全て税込み

※その他詳細や商品ラインナップは球団公式ホームページにて。