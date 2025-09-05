総務省統計局の調査によると、世帯主が65歳以上の2人以上の世帯で、貯蓄現在高が2,500万円以上の世帯は35.2％と、世帯全体の3分の1以上を占めています。「これほど潤沢な資産があれば老後は安泰なのだろう」と思いきや、思わぬ悩みを抱えている人もいるようです。66歳夫婦の事例をもとにみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。

貯蓄8,000万円…なに不自由ない生活を送る66歳夫婦

66歳のAさんは、現役時代大企業の部長を務め、65歳で定年退職した元エリートサラリーマンです。郊外にある戸建住宅に、同い年の妻Bさんと2人で暮らしています。

現在の収入は、夫婦の老齢厚生年金とAさんの企業年金をあわせて、月34万円ほどです。このほか、退職金を含めた約8,000万円の貯蓄があります。

夫婦ともに無駄遣いを嫌う性格で、現役時代からしっかり家計管理をしていたため、住宅ローンは60歳のときに完済しています。

若いころ転勤族だったAさんは、40歳のときに自宅を購入。住宅ローンの返済と2人の子どもの大学進学が重なったにもかかわらず、20年間で完済できたことを誇りに思っています。そんな子どもたちも、現在は36歳と34歳となり、すでにそれぞれ家庭を持っています。

8,000万円の貯蓄、月34万円の年金……。A夫婦の老後は、なんの心配もないはずでした。しかし――。

Aさんはある日を境に、「これまでの暮らしぶりを悔やんでいます」とうなだれるように。いったいなにがあったのでしょうか。

きっかけは部下に誘われて参加したゴルフ

1ヵ月ほど前、Aさんが現役時代の部下Cさん（59歳）から誘われ、ゴルフに行ったときのことです。

「自宅まで迎えに行きますよ」と言われ、Aさんが準備を済ませて外に出てみると、そこにはピカピカの高級車が停まっています。

「お待たせしました！ 荷物はここに入れてください」

トランクを開けると、すでに積んであるCさんのゴルフクラブは自分が持っているものよりハイブランドで、しかも最新モデルのようです。

「ずいぶんと羽振りがいいみたいだな」

Aさんが思わず嫌味も込めてつぶやくと、Cさんは爽やかな笑顔で言いました。

「いやいや、我慢できないだけですよ。私も妻も、欲しいものができたらすぐにお金を貯めて、貯まったらすぐに買うんです。おかげでいつも金欠ですよ」

“万年金欠”とグチる部下を「心底羨む」ワケ

Aさんは、屈託のない笑顔でそう語るCさんを「心の底から羨ましい」と感じる自分に気づきました。

Aさんは元来これといった趣味もなく、ゴルフも「仕事のために」と仕方なく始めたものです。倹約が染みつき、潤沢にあるお金の使い道も思い浮かばないAさんは、自身の生き方を悔やむようになりました。

「このまま貯めたお金を使わずに死んでいくのは避けたい」

Cさんと会ってから今後の生き方について考えるようになったAさんは、「ストレスのかからない有効なお金の使い方」について専門家の意見を聞くため、夫婦で筆者のもとを訪ねました。

試算の結果…A夫妻が「100歳まで使える金額」が判明

総務省統計局「家計調査報告（貯蓄・負債編）2024年平均結果の概要」によると、世帯主が65歳以上の無職世帯（2人以上の世帯に占める割合は31.9％）の1世帯当たりの貯蓄現在高※は、2,560万円となっています。このうち、銀行の預貯金は64.9％と、貯蓄全体の3分の2を占めています。

※ 貯蓄現在高……預貯金、株式や投資信託、生命保険などの金融資産全般の合計額のこと。

［図表］世帯主が65歳以上の無職2人以上世帯の貯蓄現在高（2024年） 出所：総務省統計局「家計調査報告（貯蓄・負債編）2024年平均結果の概要」をもとに筆者作成

夫婦から一連の話を聞いた筆者は、貯蓄の使い道について次のように助言しました。

「現在の家計支出は月約27万円とのことですので、毎月34万円の年金収入だけで充分生活でき、今後も貯金が増えていくでしょう。

貯蓄残高8,000万円の使い道についてですが、このうち1,000万円は、ご夫婦の介護や看護、自宅の修繕費などのために確保しておきましょう。しかし、残りの7,000万円は、お2人の寿命を100歳と仮定しても、あと34年間、毎年約205万円（月換算約17万円）ずつ使っていけます」

「自由に使えるお金が月に17万円も増えるんですか。いやあしかし、使うあてがないんですよ……」

そこで筆者は、預金の使い道について考えることを勧めました。

子どもたちへの資金援助の予定は「ない」と言い切るBさん

ところで、お子さんたちに対しては、住宅購入など資金援助の計画はありますか？

筆者がそう聞くと、妻のBさんは次のように答えました。

Bさん「特にありません。子どもが若いうちにまとまったお金を渡したら、子どものためにならないでしょう。私たちも、夫婦で時間をかけて少しずつ貯金してきたんです。だから子どもたちにも、努力してお金を貯める経験をしてほしいと思っていて」

A家に潜む「相続」のリスク

筆者「なるほど。しかしいまのままですと、将来ご夫婦に万が一のことがあり、お子さんが遺産相続をした際、相続税を納める必要がありそうです」

そして、「あくまで一般的な話ですが」と前置きをしたうえで、相続税について説明を行いました。

視野に入れたい子どもたちの「相続税」負担

現行では、A家の2人の子ども（法定相続人）が4,200万円を超えた遺産を相続すると、相続税が課税されます。A家の場合、遺産というと夫婦の貯蓄残高や自宅の土地建物などが当てはまります。

相続税の基礎控除額を求める計算式は、下記のとおりです。

＜相続税基礎控除の計算式＞

3,000万円＋600万円×2人（法定相続人数）＝4,200万円

この点、親が亡くなる（子も高齢化している）タイミングで遺産が引き継がれるよりも、住宅購入や教育費のためにまとまった資金を必要としているタイミングで、夫婦の貯蓄の一部を「相続時精算課税制度」を利用するなどして生前贈与すると、子どもたちの相続税負担が軽減されるほか、親が形成した資産を子どもや孫のために有効活用することができます。

「相続時精算課税制度」とは、たとえば親から子へ財産を贈与する際に、年間110万円の基礎控除とは別に、累計2,500万円まで特別控除が適用され、非課税で生前贈与できる制度です。詳細については、税理士などの専門家にご確認ください。

「1冊のファイル」に詰まった、夫婦の“夢”

面談から1ヵ月ほど経ったある日、A夫妻が1冊のファイルを抱えて、再び筆者のところを訪れました。

「これを見てください」

Aさんが嬉々として見せてくれたそのファイルには、今後の支出計画の内容とその予算が事細かに記載されていました。まずは80歳までに使うお金として、2,700万円から3,000万円の予算が組まれています。

詳しくみていくと、「過去の赴任地への旅行」や「夫婦でテニスを始める」「絵画を習う（Aさん）」「フルートのレッスンを受ける（Bさん）」など、老後を豊かに過ごすための予定が詰まっています。また、筆者の助言を受け、2人の子どもに500万円ずつ生前贈与をすることも記載されていました。聞けば、Aさんはすでに絵画教室への申し込みを済ませ、画材も購入したそうです。

夫婦のように、なににいくら使うか計画を立ててからお金を使えば、貯蓄が極端に減少することはないでしょう。

老後は、ついお金が減ることを心配しがちですが、現役時代の貯蓄の目的のひとつは、老後の生活資金のためです。よって、計画的に貯蓄を減らしていくのはむしろ健全なことといえます。

ただし、衝動買いや無計画な買い物には注意が必要です。家族に指摘を受けるようなことがあれば、躊躇なく地域包括支援センターに相談しましょう。また、専門医の診察を受けたり、貯蓄を信託したりするなど、周囲と協力して早期に対策を打つことが大切です。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員