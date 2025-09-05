のん「髪切った」大胆イメチェンにファン絶賛「圧倒的な存在感」「かっこいい」
【モデルプレス＝2025/09/05】女優・アーティストののんが4日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした新しいスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】のん、ヘアカットで印象ガラリ
のんは「髪切った」とヘアスタイルを変えたことを報告。「あとRenarrate記念赤い服」と3日発売の3rdフルアルバム「Renarrate」にちなんだ赤いシャツを着用し、顔周りにレイヤーの入った黒髪のショートヘアスタイルを披露した。同アルバムビジュアルの赤髪や数日前に投稿していた黒髪のボブヘアから、ガラリと印象を変えた新たなヘアスタイルとなっている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な存在感」「かっこいい」「スッキリしていてお似合い」「良い感じ」「雰囲気変わる」「素敵すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】のん、ヘアカットで印象ガラリ
◆のん、ヘアカットで大胆イメチェン
のんは「髪切った」とヘアスタイルを変えたことを報告。「あとRenarrate記念赤い服」と3日発売の3rdフルアルバム「Renarrate」にちなんだ赤いシャツを着用し、顔周りにレイヤーの入った黒髪のショートヘアスタイルを披露した。同アルバムビジュアルの赤髪や数日前に投稿していた黒髪のボブヘアから、ガラリと印象を変えた新たなヘアスタイルとなっている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な存在感」「かっこいい」「スッキリしていてお似合い」「良い感じ」「雰囲気変わる」「素敵すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】