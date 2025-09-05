秋元真夏、夏野菜使った手作り揚げ出し豆腐披露「スタッフさんからいただいたお皿好みすぎてすぐ使いました」
【モデルプレス＝2025/09/05】元乃木坂46の秋元真夏が4日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】秋元真夏「センス良い」と話題の手料理
秋元は「よるのブランチチームのみなさんにお誕生日お祝いしてもらいました」とつづり、バースデーケーキを持った写真を公開。さらに、「スタッフさんからいただいたお皿好みすぎてすぐ使いました」とナスを使用した揚げ出し豆腐を盛り付けた写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「料理上手ですね」「美味しそう」「いつも癒される」「お皿もセンス良い」「お誕生日おめでとうございます」「素敵な人たちに囲まれてるね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆秋元真夏、手作り揚げ出し豆腐公開
