中川大輔、鍛え上げられた美腹筋披露「ギャップがすごい」「想像以上」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】俳優の中川大輔が4日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた美しい腹筋を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】中川大輔の鍛え上げられた美腹筋
出演するドラマ「海老だって鯛が釣りたい」（中京テレビ・日本テレビ系）の最終回を迎えた中川は「『海老だって鯛が釣りたい』全10話、ありがとうございました！」とドラマの終了を報告。上半身裸にベージュのパーカーを羽織った姿で、鍛え上げられた腹筋を披露した。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「衝撃的」「かなり割れててかっこいい」「沼すぎる」「想像以上の筋肉」「ギャップがすごい」といったコメントが寄せられている。
「海老で鯛を釣る」意味は少ない元手で大きな利益を得ること。転じてロースペック女子（海老女）がハイスペック男子（鯛男）を釣り上げること。自分に自信が持てない自称小エビの海老子・海老原唯子（田辺）が人生のどん底から這い上がり自分にとっての鯛男探しに奮闘するもがき系ラブコメディである。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
