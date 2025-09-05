朝ドラ「あんぱん」次週サブタイトル＆再登場の人物に視聴者沸く「もう泣きそう」「いよいよクライマックス」
【モデルプレス＝2025/09/05】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第115話が、5日に放送された。第24週の予告に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「あんぱん」ヤムおんちゃん、のぶ達と再会し笑顔
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
この日の放送では、のぶたちが風来坊のパン職人・“ヤムおんちゃん”こと屋村草吉（阿部サダヲ）と再会。嵩が売れっ子漫画家・手嶌治虫（眞栄田郷敦）から仕事を頼まれ、彼の仕事場を訪れる様子が描かれた。ラストでは、終戦記念日を迎え、嵩が戦争で命を落とした弟・千尋（中沢元紀）や、千尋を失った母・登美子（松嶋菜々子）、最愛の豪（細田佳央太）を亡くしたのぶの妹・蘭子（河合優実）、戦地で心に傷を負った草吉を思い「みんなの心のトゲを僕は抜いてあげたいんだ。そのために…僕らに何ができるんだろう」と考える。そして、デスクの引き出しから「あんぱんを配る太ったおじさん」の絵を取り出したところで放送が終了した。
本編後には、第24週（8日〜12日放送）「あんぱんまん誕生」の予告が流れ、のぶと嵩が勤めていた高知新報の上司・東海林明（津田健次郎）が再び、のぶの茶道教室の弟子となる中尾星子（古川琴音）が新たに登場。“逆転しない正義”を探していたのぶと嵩が、サブタイトルの通り「アンパンマン」に辿り着くであろうことがうかがえ、視聴者からは「『あんぱんまん誕生』！？ついにきた…」「もう泣きそう」「予告だけで感動」「いよいよクライマックスだ」「編集長きたー！最高！」「新キャラ登場も楽しみ」「来週が待ち遠しい」などと喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あんぱん」ヤムおんちゃん、のぶ達と再会し笑顔
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
◆「あんぱん」次週予告に注目集まる
この日の放送では、のぶたちが風来坊のパン職人・“ヤムおんちゃん”こと屋村草吉（阿部サダヲ）と再会。嵩が売れっ子漫画家・手嶌治虫（眞栄田郷敦）から仕事を頼まれ、彼の仕事場を訪れる様子が描かれた。ラストでは、終戦記念日を迎え、嵩が戦争で命を落とした弟・千尋（中沢元紀）や、千尋を失った母・登美子（松嶋菜々子）、最愛の豪（細田佳央太）を亡くしたのぶの妹・蘭子（河合優実）、戦地で心に傷を負った草吉を思い「みんなの心のトゲを僕は抜いてあげたいんだ。そのために…僕らに何ができるんだろう」と考える。そして、デスクの引き出しから「あんぱんを配る太ったおじさん」の絵を取り出したところで放送が終了した。
本編後には、第24週（8日〜12日放送）「あんぱんまん誕生」の予告が流れ、のぶと嵩が勤めていた高知新報の上司・東海林明（津田健次郎）が再び、のぶの茶道教室の弟子となる中尾星子（古川琴音）が新たに登場。“逆転しない正義”を探していたのぶと嵩が、サブタイトルの通り「アンパンマン」に辿り着くであろうことがうかがえ、視聴者からは「『あんぱんまん誕生』！？ついにきた…」「もう泣きそう」「予告だけで感動」「いよいよクライマックスだ」「編集長きたー！最高！」「新キャラ登場も楽しみ」「来週が待ち遠しい」などと喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】