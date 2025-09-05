ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】伊勢湾岸自動車道 豊田JCT～豊田東JCT 上下線で… 【交通情報】伊勢湾岸自動車道 豊田JCT～豊田東JCT 上下線で通行止め 【交通情報】伊勢湾岸自動車道 豊田JCT～豊田東JCT 上下線で通行止め 2025年9月5日 11時15分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 伊勢湾岸自動車道は、雨の影響できょう午前10時40分頃から「豊田JCT～豊田東JCT」の上下線で通行止めとなっています。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, 配線, 慰霊祭, 墓, 長野, 葬儀, 床暖房, 工場, 置床工事, 葬祭