◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

パイレーツのＰ・スキーンズ投手（２３）が４日（日本時間５日）、本拠のドジャース戦に先発。６回無失点８奪三振１四球で１０勝目（９敗）を挙げた。今季防御率を１・９８とし、昨季からのキャリア通算防御率も１・９７とした。

大谷との注目の第１打席は空振り三振に仕留めた。３球目まで１５８キロ前後の直球を勢いよく投げ込み、０―２と追い込むと、カーブとチェンジアップを３球続けた。最後は高めに再び９８・８マイル（約１５９・０キロ）の直球を投げ込み、空振り三振とした。５―０で迎えた６回先頭で大谷と３打席目の対戦。スイーパーとチェンジアップを続けて０―２と追い込むと、外角高めに外した直球に手を出させて空振りで３球三振を奪った。

昨季新人王のスキーンズは２年目ながらサイ・ヤング賞の最有力候補。この日がキャリア５２試合目の先発で防御率１・９７は史上初となっている。ＭＬＢ投手データをまとめている米サイト「コーディファイ」は公式Ｘで「まったくもってバカげている」と規格外の活躍をたたえた。