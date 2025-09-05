新庄監督の執念

パ・リーグの優勝争いが面白くなってきた。

首位・福岡ソフトバンクホークスとのゲーム差は「2」（9月4日現在）。8月31日の楽天戦を落とし、2位・北海道日本ハムファイターズは2連敗となった。前カードまで15勝4敗1分けと大きく勝ち越していたため、「29日からの楽天3連戦中に首位奪還もあるのではないか」と囁かれていたのだが……。

【写真】熱くハグする小久保監督と新庄監督 熱パを盛り上げる２人、実は同学年だった!!

「31日の試合は延長にもつれ込みました。新庄剛志監督（53）は延長11回、無死二塁で万波中正（25）に代打を送っています。彼の打撃は下降ぎみですが、本塁打19はリーグ3位。代打を告げられたとき、エスコンフィールドのスタンドがざわつきました。驚きもあったでしょうが、新庄監督の勝利への執念が伝わったのではないでしょうか」（地元メディア関係者）

犠打でランナーは三塁に進んだが、あと一本が出ず……。

8月23日のソフトバンクとの直接対決第2戦で、降板する柴田獅子（手前右）をねぎらう新庄剛志監督

「楽天との3連戦は、日本ハムの1勝2敗でしたが、この間、ソフトバンクも千葉ロッテに1勝2敗と負け越したため、この時点での両チームのゲーム差は１でした。」（スポーツ紙記者）

新庄剛志監督は「投手もよく投げた。終わったことはすぐ忘れて、また次に」と前向きに語っていた。しかし同日、やはり連敗を喫したソフトバンク・小久保監督のコメントは対照的だった。

「打つ、打たないは仕方がない。でも、野球には間がある。その間で何も考えられないようではプロじゃない。恥ずかしい。この時期にこんな野球をして」

走塁ミス、牽制死などが重なり、相手チームを調子づけてしまった。この時期、些細なミスが命取りになることを改めて強調していた。というのも、ソフトバンクは優勝マジックナンバー点灯が目前だった。8月22日からの日本ハムとの直接対決の初戦か第2戦を勝利していれば、「マジックナンバー27」が点灯するはずだった。しかし、結果は日本ハムの3連勝。この時点でゲーム差が「1」に縮まり、そのまま僅差の攻防となっている。

「ソフトバンクは移動日を含めた10日間8試合の長期遠征を、2勝6敗と大きく負け越してしまいました」（同）

この長期ロードの最初のカードが、日本ハム3連戦だったのだ。新庄監督の優勝への執念がソフトバンクの歯車を狂わせ、諦め掛けていた日本ハムナインに再び火を点けたと言っていい。

ソフトバンクとの3連戦はまさに「執念のタクト」だった。1点を争う攻防となった第一戦、新庄監督は勝ち越しに成功した7回に、守備固めでレフトに五十幡亮汰（26）、センターに矢澤浩太（25）を入れた。しかし、単に俊足の外野手を守備につけただけではなかった。この回先頭のソフトバンク・近藤健介（32）を内野ゴロに仕留めると、新庄監督は再びベンチを出た。次打者・山川穂高（33）を迎えるに当たって、レフトの五十幡をセンターに、センターの矢澤をレフトへと入れ替えた。そして、5番・中村晃（35）が打席に向かうと、再び「レフト・五十幡、センター・矢澤」に戻す。

「クリーンアップから始まるソフトバンクの攻撃をゼロに抑え、日本ハムの勝ちムードとなりました」（同）

投げさせて鍛える新庄スタイル

近藤、山川、中村の打球は五十幡、矢澤のところには飛んでいないが、新庄監督に言わせると、救援マウンドに送った齋藤友貴哉（30）のボールのスピードと強さ、近藤たちのスイング軌道、さらに打球が飛ぶ方向などを分析したデータも考え、守備位置を替えたそうだ。

五十幡、矢澤はともに俊足強肩である。五十幡は右利き、矢澤は左利きの違いこそあれ、対戦する打者ごとに入れ替える必要性はあまり感じられなかった。しかし、新庄監督は、

「一人一人（との対戦）、一球一球が大事になってくるから」

と、入れ替えに理由があったことを説明する。この勝負観と采配は新庄監督ならではといえるだろう。他の指揮官では考えつかないものであり、「新庄劇場」の真髄とも言えそうだ。

「飛躍した発想かもしれませんが、野村克也氏が阪神監督だった時代、遠山奨志氏（58）と葛西稔氏（58）を打者一人ずつで入れ替えて使った継投策を思い出した関係者もいました」（前出・スポーツ紙記者）

また、第2戦ではドラフト1位ルーキーの柴田獅子（19）を2番手で登板させた。柴田の一軍再昇格はこの第2戦の行われた8月23日であり、ソフトバンクは対戦データを持っていない。柴田は昨秋のドラフト会議でソフトバンクも1位入札し、抽選で破れている。その“元恋人”に抑えられたダメージは、決して小さくはないだろう。

「優勝争いを左右する直接対決を抑えた柴田も立派ですが、興味深いのは新庄監督が3イニング目のマウンドにも彼を送り出したことです。最初の2イニングを内野安打1本に抑えたので、そのまま交代させても良かったんですが、あえてクリーンアップとの対戦が避けられない3イニング目のマウンドに送り出しました」（前出・地元メディア関係者）

近藤、山川、牧原大成（32）に連打され、満塁となったところで柴田は交代。途中、柴田を交代させるタイミングはあっただけに、新庄監督が失点されるギリギリまで投げさせたという印象だ。この投手起用に今季の日本ハムの強さが隠されていた。

「先発投手陣が好調です。エースの伊藤大海（28）の13勝を筆頭に、加藤貴之（33）と北山亘基（26）が8勝。チーム完投数は12球団断トツの21。伊藤は中6日の等間隔でほぼ登板してきましたが、他の先発投手は7日以上も間隔が空くなど不規則です。『中6日で疲れが取れなければ』という、新庄監督ならではの配慮です」（前出・スポーツ紙記者）

北山は前半戦、決して好調ではなかった。新庄監督はその北山を6月のセパ交流戦のヤクルト戦で3戦全てリリーフ登板させている。「十分な休養を」とする先発陣への配慮とは真逆の起用法だが、この連投で復調のきっかけを掴んだのだろう。当時、北山は「（不振脱出のカギを）突然閃いた」と話している。新庄監督はそうした試行錯誤が続いている選手の迷いを敏感に受け止めているようだ。

「新人の柴田にあえて試練を与えたのも窮地に立たされて初めて分かることがあるからです。失点して傷つく前に交代させたのは、次回も重要な場面で起用するため」（前出・地元メディア関係者）

打順に頭を悩ます新庄劇場

チーム関係者によれば、新庄監督は多忙で、シリアルを掻き込みながら移動することもあるという。

多忙の一因は打順編成で、常に相手の先発投手に対し、どの打順で臨むのがいちばん得点効率が高いのかを考えているからで、「オーダー表を書いては消し、また書いて」を繰り返しているそうだ。そのため、食事を摂る時間もなくなり、シリアルを歩きながら掻き込む。体調を心配する球団スタッフに「元々、少食だから」と笑って返すそうだ。

「9月の課題は調子の落ちてきた万波、野村佑希（25）、清宮幸太郎（26）を復調させ、打線のつながりを取り戻すこと」（チーム関係者）

チーム本塁打数は12球団で唯一3桁の106本（同）。両翼が狭い本拠地の「地の利」も大きいが、食事もままならない姿は清宮たちも知っている。“ボス”のために奮起しなければの思いは秘めているはずだ。

ソフトバンクとの直接対決は、あと3試合残っている（9月9日、18日、30日）。この3試合が決戦の場と見る声も聞かれたが、日本ハムは最下位・千葉ロッテとの対戦が8試合も残っている。就任4年目、「新庄劇場シーズン4」は大団円のフィナーレとなる可能性が高い。

デイリー新潮編集部