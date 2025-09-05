ベースはBRZ STIスポーツ

9月5日、スバルは特別仕様車『スバルBRZ STIスポーツ・イエローエディション』を発表した。

【画像】鮮やかな黄色が眩しい！特別仕様車『スバルSTIスポーツ・イエローエディション』 全48枚

こちらは『BRZ STIスポーツ』をベースに、ボディカラーに『サンライズイエロー』を採用。18インチアルミホイールとBRZリアオーナメントをブラックカラーでコーディネートした。



スバルBRZ STIスポーツ・イエローエディション スバル

また、インテリアはシートやステアリングホイールなどのステッチカラーをボディカラーと同色系のイエローとし、ドアトリムに専用刺繍を施している。

販売は限定300台とし、9月5日から10月5日に全国のスバル販売店で抽選申し込みを受け付ける。価格は6速MTが418万円、6速ATが421万3000円となる。

特別装備の内容スバルBRZ STIスポーツ・イエローエディション

ベース車『STIスポーツ』に対する特別装備

●エクステリア

・18インチアルミホイール（マットブラック塗装）

・ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー、フロント17インチ対向4ポット、リア17インチ対向2ポット）

・BRZリアオーナメント（ラスターブラック塗装）

●インテリア

・ウルトラスエード&本革シート（ブラック、イエローステッチ＋イエローパーフォレーション）

・本革巻ステアリングホイール（高触感革、イエローステッチ＋ダークキャストメタリック加飾）

・本革巻ハンドブレーキレバー（高触感革、イエローステッチ）

・シフトブーツ（イエローステッチ）

・ハンドブレーキレバーブーツ（イエローステッチ）

・ドアアームレスト（ブラック、イエローステッチ）

・運転席/助手席ドアトリム（『BRZ YELLOW EDITION』専用刺繍）



スバルBRZ STIスポーツ・イエローエディション スバル

9月13日に富士スピードウェイで展示

なお、9月13日には富士スピードウェイで開催される『FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D』に展示予定で、会場では『UGCコンテスト「SOZOしよう。自分だけのBRZストーリー」』の詳細が発表される。

FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D

●開催：9月13日/富士スピードウェイ

●主なコンテンツ

〇イベント広場

・スバルBRZ STIスポーツ・イエローエディション実車展示

・GC8&AE86実車展示

・開発責任者トークショー（小林プロジェクトゼネラルマネージャー）

STI Sport YELLOW EDITION開発エピソード/UGC（ユーザー生成コンテンツ）コンテスト『SOZOしよう。自分だけのBRZストーリー』詳細発表

ショートコース

〇スバル・スポーツドライブeチューン

施工有無車両の比較試乗会/当日施工



スバルBRZ STIスポーツ・イエローエディション スバル

●UGCコンテスト「SOZOしよう。自分だけのBRZストーリー」

タイトル：SOZO しよう。自分だけのBRZ ストーリー

概要：スバルが提供する生成AIツールで『BRZ とわたしの走り・体験』をテーマにした動画を制作

応募期間：10月1日AM10時〜10月31日

応募方法：特設サイトにて動画生成後、対象のX、インスタグラム、TikTok にて指定ハッシュタグをつけて投稿

景品：最優秀賞はスバルBRZ１台、その他豪華景品検討中

（2026年東京オートサロンにて受賞者発表予定）

特設サイト：9月12日AM11時公開