『今日好き』飯沼虎王＆川野明愛“こおめい”カップル、破局を報告「少しずつ価値観の違いを感じるようになり…」
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズの「キョンジュ編」（2004年）でカップルとなった飯沼虎王、川野明愛が破局したことがわかった。5日までに、それぞれのInstagramストーリーズで報告した。
【写真】ゼロ距離！めいあを抱き寄せるこお
“こおめい”カップルとして親しまれた2人だが、飯沼は「初めての恋愛で不安なこともありましたが、めいあちゃんのおかげで毎日が本当に楽しく、幸せな時間を過ごすことができました。今まで応援してくださったファンの皆様にも支えられて、本当に感謝しています」とコメント。
さらに「一緒に日々を過ごす中で、少しずつ価値観の違いを感じるようになり、2人で話し合った結果、それぞれの道を歩んでいくことを決めました」と破局の経緯を明かし「応援してくださった皆様、このような形になってしまい申し訳ございません」と謝罪した。
川野に向け「こんな僕と出会ってくれてありがとう。たくさんの思い出を一緒に作れたことは、これからも大切な宝物です。これからのめいあちゃんの活躍を心から応援しています」とエール。「僕たちに関わってくださった関係者の皆様 いつも支えてくださり、本当にありがとうございました。いただいたご縁や経験はずっと忘れません。これからはそれぞれの道を進んでいきますので、引き続き温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。
また川野も飯沼に向け「私はこの11ヶ月間でこおくんの前向きで明るく、優しい性格に何度も救われたしどんな時でもそばに居てくれて心強かったよ。二つの旅を通してこおくんと出会えてよかったです。これからも夢に向かって頑張るこおくんをずっと応援してます。がんばってね」とメッセージを寄せ「11ヶ月間ありがとうございました」と結んだ。
