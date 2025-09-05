ビスチェリーナ新色が登場！ブラウン＆ディープネイビーで秋を楽しむ

株式会社HEAVEN Japanが手がける大人気ブラ「ビスチェリーナ」に、秋の新色ブラウンとディープネイビーが仲間入りしました。セミロング丈で美しいメリハリシルエットを実現し、“じぶん史上最高バスト”に導いてくれる同アイテム。背中や脇に流れたお肉をしっかり集めて美しい姿勢へとサポートする高機能性に加え、肌なじみの良いカラー展開で、秋冬のファッションをさらに引き立ててくれます♪

セミロング丈で叶えるメリハリボディ



「ビスチェリーナ」は、ビスチェのようなセミロング丈が最大の魅力。トップとアンダーの差をしっかり出し、理想的なボディラインを演出します。

背中のレースとパワーネットが集めたお肉を逃さずホールドし、すっきりとした後ろ姿も実現。

さらに脇高設計や独自の4枚接ぎ立体構造で、バストを寄せて持ち上げる工夫が満載です。価格は7,480円（税込）、サイズはB65～M90まで幅広く対応しています。

【ABC-MART秋キャンペーン】ベロア×厚底スニーカーで楽しむY2K♡

秋の新色で楽しむ大人のニュアンスカラー



今回新たに加わったブラウンは、やさしいベージュ刺繍をあしらった温かみのあるカラー。肌になじみつつ柔らかい雰囲気をまとい、秋冬にぴったりです。

ディープネイビーは、深みのある色合いに赤みブラウンの刺繍が映える大人のカラー。落ち着きの中にエレガンスを添え、シックなファッションとも好相性。

どちらも個性を楽しめる色合いで、季節のおしゃれをアップデートしてくれます♡

スタンダードショーツ

サイズ：M/L/LL/3L

Tバックショーツ

サイズ：M/L/LL

カラー：ブラック/ピンク/ヌーディブラック/ピンクベージュ/チャコール/ボルドー/ミスティアクア/ラベンダーピンク/ベビーブルー/ブラウン/ディープネイビー

※お揃いのショーツは別売となります。

自分らしい美しさを叶える一枚



年齢や体形の変化に寄り添いながら、美しいシルエットと快適な着け心地を両立する「ビスチェリーナ」。

秋の新色ブラウンとディープネイビーは、機能性だけでなくデザイン性も楽しめるラインナップです。

スタンダードショーツ（1,650円・税込）やTバックショーツ（1,980円・税込）とのセットアップで、さらに上質なおしゃれが完成。自分らしさを引き出す一枚で、この秋をもっと特別に彩ってみませんか。