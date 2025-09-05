「仙台牛タン800円」の屋台で出されたのは“豚タン”だった…　店員に聞くと「豚です」と即答、SNSで大炎上した夏祭りの表示トラブル【2025年8月ベスト記事4位】

2025年8月、集英社オンラインで読まれた人気記事ベスト5をお送りする。第4位は夏祭りの屋台で起こった表示トラブルについての記事だ。

【画像】実際に提供された800円の「豚タン」

2025年8月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気記事ベスト5をお送りする。

第1位は、群馬で起きた精神科医が殺害された事件だ。逮捕された15歳の息子は、事件の1ヶ月前にも父親と殴り合いをするトラブルを起こしていたという。

第2位はコミケの激臭問題に挑んだ「消臭防衛隊」の記事。第3位はエレベーター内で女性が刺殺された神戸の事件の記事。第4位はお祭りの「牛タン」を売っている屋台で「豚タン」が売られていたという騒動を取り上げた記事、第5位は男子中学生がなりたい職業ランキングの1位からYouTuberが陥落したという記事だ。

第1～5位のランキングは以下の通り。

1位

〈群馬・父親殺害容疑〉「お父さんが嫌い」「家に帰りたくない」精神科医の父を殺害した容疑の明るい15歳サッカー少年は遺体を放置し友人と外出…1カ月前には父と殴り合いのケンカ



2位

臭いで倒れた参加者も…運営も頭を悩ますコミケの激臭問題にアプローチ、消臭スプレーを噴きかけまくる「消臭防衛隊」に密着



3位

〈神戸・24歳女性刺殺〉「詐欺よりもっと悪いことやってます」3年前にも女性をストーカー・殺人未遂容疑で逮捕された“谷やん”はクマが出る道で菓子を食べているところを逮捕「なぜ奥多摩に？」



4位

「仙台牛タン800円」の屋台で出されたのは“豚タン”だった… 店員に聞くと「豚です」と即答、SNSで大炎上した夏祭りの表示トラブル



5位

中学生がなりたい職業「YouTuber」が1位から転落…Ｚ世代が語る人気凋落の理由「好きなことで、生きていく」はもう古い？

↓以下記事本編

夏祭りで屋台をめぐるトラブルがSNSで話題となっている。「仙台牛タン」と掲げた屋台で提供されていたのは、なんと“豚タン”だったという。

「牛タン」と偽って「豚タン」を販売

問題となったのは、ある地方都市の夏祭りで営業していた「仙台牛タン800円」と書かれた屋台。

「地元の祭り来たら『仙台牛タン800円』。でも買ったら豚タンだった。良い商売してるね、客ナメてんな」

Xに投稿されたこの体験談と写真は瞬く間に拡散され、大きな反響を呼んだ。

「お祭り価格なのは承知の上で買ってるので、表記だけちゃんとして欲しいと思う」

「ここまでのは見たことないけど、普通に詐欺まがいの金額表示の仕方が横行してるから祭りが基本的に嫌い」

「これ、豚肉アレルギーの人が食べちゃったら大変なことになるよね。素材の偽装は絶対やっちゃいけないって」

また、同様の体験談として、「カニ串」屋台で提供されたのがカニカマだった、「広島風お好み焼き」を1000円で買ったらキャベツだけだった（肉すら入っていない）、じゃがバターの「バター」が実はマーガリンだった――といった報告も相次いでいる。

一方で、「屋台なんてそんなもんでしょ」といった、ある種の“あきらめ”のようなコメントも多数寄せられ、投稿は数千万インプレッションを記録した。

投稿者によると、屋台のスタッフに「美味しかったです。豚ですよね？」と尋ねると、半笑いで「豚です」と即答されたという。しかし、屋台のどこを見渡しても「豚」と記載された表示は一切なかったそうだ。

味自体は悪くなかったというが、地元で開かれた大規模な夏祭りで、県外からの来場者も多く訪れるイベントだっただけに、「遠くから来た人たちがガッカリしたんじゃないかと思うと、なんか悔しいです」と語る。

屋台には当初30～50人ほどが並び、その1時間後には70～80人近くにまで列が膨れ上がっていたという。狭い道に複数の屋台が出ていたため正確な人数はわからないが、周囲の屋台と比べても、圧倒的な行列だったそうだ。

その後、投稿者は屋台前に並ぶ来場者たちに向かって、何度か「ここは豚タンなので、牛タンが目当ての方はやめたほうがいい」と注意喚起を行なったという。

完全に違法でも摘発が難しい理由

「今は他の街に住んでいますが、もともと商工会関係の真面目に営業している方々や、屋台を家業にしている友人など、真剣にやってる人たちを知っているので……。一部の詐欺まがいの業者のせいで『屋台なんてそんなもん』と思われてしまうのは、本当に悔しかったですね」と投稿者は胸の内を語った。

では、実際に「仙台牛タン」と表記して豚タンを提供する行為は、法的にどう評価されるのか。

ゆら総合法律事務所の弁護士・阿部由羅氏に聞いた。

「実際には豚タンを販売しているのに『牛タン』と表記することは、商品の品質や内容について客の誤認を引き起こし得るものです。不正競争防止法違反に当たる可能性が高く、行為者は『5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金』に処されるおそれがあります」

阿部氏によれば、これは「優良誤認表示」と呼ばれ、景品表示法の観点からも問題がある可能性が高いという。消費者庁からの措置命令や課徴金、刑事罰の対象になることもある。

特に注目すべきは、「一般の客がどう受け取るか」が判断基準になるという点だ。中には「店名が『仙台牛タン』というだけで、その商品を売っているとは限らない」といった反論も見られたが、法的には通用しない可能性が高い。

「たとえば店名に『牛タン』と入っていて、売っている商品が一種類しかなければ、一般の客はそれを牛タンだと思うのが自然です。『牛タンは店名にすぎない』という言い分は、こうした判断基準からは通用しません」

とはいえ、こうした「臨時営業」の屋台に対して法的措置を取るのは、実際には非常に難しいのが現実だ。

「屋台営業の場合、運営者の素性が不明なケースや、不当表示をしていた証拠が十分に残らないケースが多くあります。仮に常設店舗で同様のことをすれば、すぐに摘発される可能性が高いでしょう。だからこそ、屋台という形態を利用し、摘発を逃れようとする意図があるのかもしれません」

真面目に営業している業者にとって、こうした“詐欺まがいの屋台”の存在は大きな迷惑だ。

一部の悪質な出店が、「屋台＝信用できない」というイメージを広げてしまう。特に食品アレルギーは命にもかかわることなので、今後は、運営体制の見直しなど、主催者側の厳しい監視の目も必要になってくることだろう。

取材・文／集英社オンライン編集部