『すーぱーのびしろたいむ』が『桃源暗鬼』とコラボ 『今日好き』メンバーがエンディングダンスを“踊ってみた”
「ABEMA」は、オリジナルバラエティ番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』より、人気アニメ『桃源暗鬼』との特別企画を10日午後10時に無料配信する。
【写真】美脚スラリ！ミニスカを着こなす“ギャル”おとは
同番組は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の姉妹番組で、成長真っただ中な『今日好き』メンバーが学校を飛び出し、新しい環境や新しい人と一緒にさまざまなことに挑むバラエティ番組。
今回、人気アニメ『桃源暗鬼』との特別企画が決定した。『桃源暗鬼』は、昔話 「桃太郎」 を題材に鬼と桃太郎の末裔たちの争いを鬼側から描き、コミックスの累計400万部を突破した、新世代ダークヒーロー鬼譚。同企画では、漫画・アニメ好きで知られる番組MCのNON STYLE・井上裕介が、『今日好き』メンバーとともに、話題沸騰中のアニメ『桃源暗鬼』の魅力を深掘り。『今日好き』メンバーたちが、主人公・一ノ瀬四季役の浦和希から出題される「『桃源暗鬼』クイズ」に挑戦するほか、キャラクターたちによる本格ダンスが話題の『桃源暗鬼』のエンディングダンスを“踊ってみた”にも挑戦する。
【写真】美脚スラリ！ミニスカを着こなす“ギャル”おとは
同番組は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の姉妹番組で、成長真っただ中な『今日好き』メンバーが学校を飛び出し、新しい環境や新しい人と一緒にさまざまなことに挑むバラエティ番組。