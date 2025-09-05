MBSの玉巻映美アナウンサー（32）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。産休入りのため仕事納めをしたことを報告した。

玉巻アナは「今日、Podcastやラジオ収録の仕事納めをし、明日から本格的に産休入りとなりました」と報告。「職場の皆さんにサポートして頂いたおかげで、ここまで大きく体調を崩すことなく、無事に仕事を続けることができました」と伝えた。

そして「しばらくの間、会社を離れるのはさみしいですが…この期間に私自身も大きく成長できたらなと思います」と告白。「写真は、先日ある仕事をした時の衣装部屋で！なんの仕事だったかはまたお知らせします」とし、「お腹はかなりぽっこりしてきましたが、ここからまだまだ大きくなるようです…ひー！ぼちぼちマイペースに頑張ります」とつづった。

玉巻アナは大阪府出身。早稲田大学を卒業後、2015年に入社。22年4月まで同局の全国ネット番組「プレバト!!」でMCのダウンタウン・浜田雅功の3代目アシスタントを務めた。私生活では19年11月、2歳上の会社員と夏に結婚したことを公表し、23年5月に第1子となる女児を出産。6月に自身が火曜レギュラーを務める同局の情報番組「よんチャンTV」で、第2子の妊娠、産休を発表していた。