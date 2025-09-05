¥É·³Àï¡¢¥Ð¥Ã¥È¿á¤ÃÈô¤Ö¡ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¤Ë¡ÖÂçÃ«¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡× ¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡È¼¡ÂÇ¼Ô¡É¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤â¶Ã¤¯
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä 5¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î4Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ð¥Ã¥È¿á¤ÃÈô¤Ö½Ö´Ö¡¢¡È¼¡ÂÇ¼Ô¡É¤ÎÂçÃ«¤â¶Ã¤¯¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç5²ó¡¢ÂçÃ«¤â¶Ã¤¯»×¤ï¤Ì¡ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡0¡¼1¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó2»à°ìÎÝ¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡£¥«¥¦¥ó¥È0-1¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢ÞÕ¿È¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬¼ê¸µ¤«¤é¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¡¢Àª¤¤¤è¤¯¸åÊý¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤Ï°ì½Ö¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¼Â¶·ÀÊ¤â»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤É¤ÎÄÁ¾ìÌÌ¤Ë¡£¥é¥Ã¥·¥ó¥°¼«¿È¤â¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡È¤´¤á¤ó¤Í¡É¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¼þ°Ï¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡ØMLB.jp¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤ÎÂ¼ÅÄÍÎÊå»á¤Ï¡Ö¤è¤¯È´¤±¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Á´Á³¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼Â¶·¤Î¶áÆ£Í´»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÊü¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÊü¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÑ²½µå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò½Å¤Í¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥×¥ì¡¼¤òÎäÀÅ¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤¤¤¿ÂçÃ«¤â»×¤ï¤ºÈ¿±þ¡£¡È¤¦¤ª¤Ã¡ª¡É¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤½¤¦¤Ê¶Ã¤¤ÇÌÜ¤ò¸«³«¤¡¢»×¤ï¤º¼ê¤ò¹¤²¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ð¥Ã¥È¤Î¹ÔÊý¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Ð¥Ã¥È¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¡É¤ËÃæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÃíÌÜ¡£¡ÖÂçÃ«¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¶Ã¤¤Ã«¡×¡Ö¤ï¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÃ«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢¡ÖÂçÃ«¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¿á¤ÃÈô¤ó¤À¥Ð¥Ã¥È¤òÂçÃ«¤¬½¦¤¤¤Ë¹Ô¤¯ÍÍ»Ò¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤ÇÃøÌ¾¤Ê¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¡Ê@Pitching Ninja¡Ë¡×¤Ï¡ÖIf this baseball playing thing doesn't work out, Shohei shows extraordinary bat boy skills here.¡Ê¤â¤·ÌîµåÁª¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤Ï°ìÎ®¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¡Ë¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê±ÇÁü¤¬¤³¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë