ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット（ポケモンSV）」において「色違いのディンルー」のプレゼントキャンペーンを実施している。プレゼント期間は10月1日8時59分まで。

本プレゼントキャンペーンは8月18日～9月1日に出現していた色違いのディンルーのイベントテラレイドバトルにおいて、開催期間中に参加したすべてのトレーナーの勝利回数が合計100万回を超えたことを記念したプレゼントキャンペーン。

期間中、「ふしぎなおくりもの」から色違いのディンルーがもらえる。また、合計勝利数が100万回を超え、10万回増えた分だけテラピースが合計40個（4種類×10個）詰まった「テラピースセット」のプレゼントも実施。なお、プレゼントは最大10セットまで。

「ふしぎなおくりもの」の受け取り方法はメニューから「ポケポータル」→「ふしぎなおくりもの」→「インターネットで 受け取る」を選ぶと受け取ることができる。なお、ふしぎなおくりものを受け取るには、インターネット接続が必要となる。

