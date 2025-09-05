ルーキー優勝者が1シーズンに7名

米女子ゴルフのLPGAの大会、FM選手権（8月28〜31日、米マサチューセッツ州）で中国出身のミランダ・ワンが初勝利を挙げ、今季7人目のルーキー優勝者の誕生となった。

【写真】笑顔・清潔感・凛々しさ…ゴルフ日本女子選手に共通点アリ 世界が熱視線を送る選手たち

米LPGAが1980年以降から取り始めた記録によると、ルーキー優勝者が1シーズンに7名も誕生したのは、2009年、2015年に続き、今年が3度目だという。

ツアーデビューした年に、いきなり初勝利を挙げることは並大抵ではない。それを7名もの新人選手が次々にやってのけた2009年と2015年は、米女子ゴルフ界にとって大きな驚きだったが、今年はそれ以上の驚きの現象が起こりつつある。

2010年に就任した小林浩美会長（2019年撮影）

現状で誕生している7名のルーキー優勝者のうちの4名が日本人選手で、その中にはメジャー覇者も含まれている。そんな日本勢の猛威を見せつけられている米ゴルフ界の他選手や関係者は「一体どうなっちゃってるの？」と呆気に取られている様子だ。

中でも群を抜いている日本勢ルーキー

今季、これまでに米LPGAでルーキー優勝を挙げた4名の日本人選手は竹田麗央（3月のブルーベイLPGA）、岩井千怜（5月のメキシコ・リビエラマヤ・オープン）、山下美夢有（7月から8月にかけて開催されたメジャー大会、AIG全英女子オープン）、そして岩井明愛（8月のスタンダード・ポートランド・クラシック）という顔ぶれだ。

ちなみに、西郷真央も4月に行われた今季のメジャー第1戦、シェブロン選手権で勝利を挙げたが、彼女は昨季がルーキーイヤーだったため、今季の勝利はもはやルーキー優勝には数えられない。だが、日本勢の今季の勝利数は、4名のルーキー優勝と西郷のメジャー優勝を合わせ、現状で合計5勝ということになる。

話をルーキーに戻すと、今季、ルーキー優勝を挙げた日本勢4名は、優勝した大会以外でも上位入りを続けているところが「一段と素晴らしい」と、米メディアからも高く評価されている。そして、彼女たちのゴルフの安定性や継続性は、ルーキー・オブ・ザ・イヤーのランキングに反映されている。

ランキング1位から4位を独占

現在、ルーキー・オブ・ザ・イヤーのランキングでトップを走っているのは竹田だ。彼女は2024年に日本で開催された日米共催のTOTOジャパンクラシックを制し、米LPGA初優勝を挙げた。だが、正式メンバーとして挙げた今季のブルーベイLPGAでの優勝こそがルーキー優勝と見なされ、7度のトップ10入りでもポイントを稼いでルーキー・レースの先頭を快走している。

竹田に続いてルーキー・レースの2位に付けているのは、今年の全英女子オープンを制した山下で、彼女もトップ10入りは8度と高い安定性を示している。そして3位は岩井姉妹の妹・千怜、4位は姉・明愛と続く。

5位には冒頭で触れた中国のワン、6位にはイングランド出身のロティ・ウォードが続いている。ウォードはアマチュアだった今季のエビアン選手権で優勝争いに絡み、その直後にプロ転向するやいなや、プロデビュー戦となったISPS HANDAスコットランド女子オープンでルーキー優勝を挙げた。

そして7位には、今年4月のJMイーグルLA選手権で岩井明愛を下してルーキー優勝を挙げたスウェーデン出身のイングリッド・リンドブラッドがいる。

ウォードもリンドブラッドも米国のカレッジゴルフで活躍し、世界アマチュアランキングで上位にランクされるなど、華やかなアマチュア時代を経てLPGA選手になった米女子ゴルフ界のエリート・ルーキーのはずだ。そんな彼女たちを抑え込み、4名もの日本勢がルーキー・レースの上位を占めていることは、世界のゴルフ界にとっては驚き以外の何ものでもない。

リンドブラッドも「とにかく、クレージーだわ（ありえない、びっくりの意）」と絶句している様子である。

米専門誌が異例の「岩井姉妹特集」

米ゴルフウィークが「LPGA初の双子優勝、チサト＆アキエ・イワイに会ってきた」と題して、岩井姉妹の特集記事を大きく掲載したことは、米国のゴルフファンを少々驚かせたことと思う。米メディアが米国出身ではない選手の大特集を組むことは、決して多くはないからだ。

しかし、ルーキー・レースの上位4名が日本勢で、5位は中国、6位は英国、7位はスウェーデンの出身選手という現状下では、もはや米国出身かどうかにこだわってばかりはいられないというところなのだろう。

そして、国籍はさておき、「米LPGA史上初の双子優勝」は、間違いなくユニークな記録ということで、岩井姉妹の異例の特集が組まれたのだと思う。

その内容は実に詳細だった。その昔、母親が多忙な際に父親が幼い明愛と千怜を自宅近くのゴルフ練習場に連れていったことが姉妹のゴルフの始まりだった、という逸話はもちろんのこと、小中学校時代は2人ともゴルフ・オンリーではなく、陸上やサッカーなどにも打ち込んだ末、ゴルフに一本化したといった経緯も紹介されていた。

米LPGAで、ほぼ全試合に同行している父親と母親は、毎ラウンド、二手に分かれて2人の娘を交互に応援しているそうだ。「どうやって分担するかを決めるビッグボスは妻の恵美子です」という父・雄士氏の喜びに満ちたコメントも、しっかり記されていた。

あらゆることに挑む姉妹の姿に好感

そして、この「分担制」は、両親の応援の仕方だけではなく、チーム・イワイ全体に適用されている。

「アキエとチサトは3〜4週間おきにお互いのキャディを交換するそうだ。マネージャーや通訳も同様で、新鮮さをキープするためだという。食事も観光もすべてが大所帯のチーム・イワイとして行われている」という紹介部分は、米国のゴルフファンも「へー！」と驚き交じりで受け止めたのではないだろうか。

また、「姉妹でお互いに嫉妬したことはないのか？」という質問に、明愛が「もちろん、嫉妬しました。何でも千怜が先だったし！」と、ストレートに答えていた。

日本の女子ツアー、JLPGAでの初優勝は千怜が2022年8月で、明愛はそれから8カ月遅れの2023年4月だった。米LPGAでも、千怜の初優勝は今年5月だが、明愛は3か月遅れの8月だったため、明愛はそのことにジェラシーを覚えたと正直に明かした。

最大限、自力の英語で対応していたからこそ、歯に衣着せぬ素直で端的な返答になっていたのだと思う。英語にも果敢に挑むという、岩井姉妹のそんなチャレンジぶりにも、好感が抱かれていることは間違いない。

ファンサ、メディア対応、笑顔…スター選手という自覚

今回の米ゴルフウィークの記事は、史上初の双子優勝達成ということで岩井姉妹にフィーチャーしていたが、米ゴルフ界で注目されているのは岩井姉妹だけではない。

今季ルーキー優勝を挙げた竹田や山下、メジャー初優勝を成し遂げた西郷も、みなファンサービスやメディア対応を怠らず、素敵な笑顔を輝かせていることもあって、人気は急上昇中である。

彼女たちからは、ウエアの着こなしや身だしなみ、化粧の仕方にいたるまで、「大勢の人々から見られる立場」「魅せる仕事」「憧れを抱かれるスター選手」であることを自覚していることが明らかに見て取れる。

日本勢はそんなところだけでも際立っているが、そこに強さや上手さ、実績が伴っているため、一層、パワーアップして見える。

それは、JLPGAを率いる小林浩美会長が、プロゴルファーとして「絶対に必要」と考えて、教育してきたことの賜物だと言っていい。

小林会長とJLPGAに「育てられた」選手たち

世界に挑む日本女子ゴルフ選手の草分けとなった小林会長は、後に続く選手たちが世界で堂々と戦えるようになるためには何が必要かを第一に考え、あらゆる面でレベルアップを図り続けている。

下部ツアーを拡充し、3日間の大会を4日間に拡大。試合会場のコースセッティングの難度を大幅にアップさせることで、日本と世界のギャップを縮めるように努めてきた。

同時に、女子選手は「かくあるべし」「こうあってほしい」という理想像も伝え続け、実際にそうなれるよう、指導や助言も続けてきた。

そうやって、小林会長とJLPGAに「育てられた」日本の女子選手たちが今、続々と世界の舞台へ踏み出し、こぞって成果を発揮している。たとえればそれは、撒いた種から芽が出て膨らんで大きく育ち、一斉に実り始めているという現象である。

そして、その「種」が、その後も日本で撒かれ続けていることを考えると、世界に挑む日本の女子選手たちの活躍は、これからも、ますます見られるのではないだろうか。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

デイリー新潮編集部