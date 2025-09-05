20歳を超えてからグラビアデビューを果たし、すぐに「ヤングジャンプ」の表紙を飾ったことで“シンデレラガール”と呼ばれた西野夢菜（24）が、ファースト写真集「夢なら醒める菜」（ワニブックス）を発売した。西野の魅力である愛らしさを残しながらも、大人の一面も見せた今作。その見所や撮影秘話、さらに今後の目標などについて聞いた。

――写真集の発売おめでとうございます。以前、取材の際に「紙の写真集を出したい」っておっしゃっていましたし、念願が叶いましたね。西野さんご自身は写真集の話はいつ頃、聞いたのでしょうか。

西野：今年の春くらいに、事務所から「写真集の声がかかったよ」って聞いて、「ぜひお願いします！」ってお返事しました。最初に聞いた時は純粋に嬉しかったです。2025年の目標の一つに「今年中に写真集を発売する」と掲げていたんです。だから年の初めに写真集のお話をいただいて「夢が叶った。嬉しい」っていう気持ちと「もう出していいのかな？」と、嬉しさ8割、不安2割くらいの気持ちでした。

――写真集を出すとなると、やはり最高の自分を見せたくなる？

西野：「今から準備しなきゃ！」ってなりました。お話をいただいて「じゃあここで撮りましょう！」とスパーンと決まった感じで。撮影は6月だったんですが、準備期間は2ヶ月くらいですね。

――体を鍛えたりはしたんでしょうか。ファンの方は西野さんの少しむっちりした体が好きというイメージがあります。

西野：「それ以上痩せなくていいよ」って言ってくれるファンの方が多かったんですけれど、初めての写真集なので、自分が満足いくものにしたくて。「もうちょっとだけ絞りたい」と思って、お菓子を我慢したり、食べ過ぎた次の日は食事量を調整して、トレーニングはせず、1.5キロくらい落として撮影に臨みました。

写真集の後半のカットで、お腹のラインとかくびれ具合とかが、絞ったおかげで綺麗に出ているかなと思います。ただ撮影初日が終わった後に、社長と編集の方に「それ以上痩せようとしなくていいよ」って言われました（笑）。

――撮影は西野さんの地元である茨城の森の中にあるスタジオと都内のスタジオですね。

西野：茨城のスタジオはスタジオジブリのアニメに出てくるような場所で、タイトルの「夢なら醒める菜」にも合っていて、ファンタジーな雰囲気で自分でもお気に入りです。

「どこまで出すか」は考えず

――写真集は表紙から、かなり大胆に肌を見せています。衣装もこれまでの雑誌グラビアに比べると露出度も高く、驚きました。

西野：打ち合わせでどのぐらいまで露出するかという話になった時に、中途半端に「ここまではいいけど、ここからは嫌だ」と線引きをすると、そのラインを気にしながら撮影することになっちゃうなと思ったんです。なので「撮るだけ全部撮って、撮影後に選びます」としました。なので撮影中は気にせずに撮っています。

ヒップに関してはそれまで自分の体のパーツとして注目していなかったというか、むしろ大きいことがずっとコンプレックスだったんですよ。でも写真集でいっぱい撮ってもらって、改めてグラビアでは武器になると思いました。

「こんなお尻開いてて大丈夫なの！？」

――ご自身で特に気に入っている衣装はどれですか？

西野：レースの被り物もガーリーでお気に入りです。露出度高めのものですと白い下着です。バックの部分がパッと開いていて綺麗に見えるのもありますし、自分の色白でモチ肌な感じが、シンプルな白の下着だからこそ余計に映えています。

――あの衣装はかなり大胆ですが、フィッティングで着た時、恥ずかしくなかったですか？

西野：恥ずかしさはありました。「こんなお尻開いてて大丈夫なの！？」って（笑）。あとは黒い大人っぽい衣装もお気に入りです。普段のグラビアだと水着が多いので、こういう衣装は写真集ならではなので嬉しかったですし、前髪をピッと上げて、おでこを出すのも初めてでした。

――どうでしょう、点数的には？

西野：100点をつけたいですね。私は夏場のプール撮影会にもよく参加して、実際にファンの方がカメラで写真を撮ってくれるんですが、そこでは王道の水着で笑顔多めのポーズが多いんです。でも今回は衣装の大胆さもですが、表情であったり、大人っぽいところがいっぱい味わえると思うんです。なので「自分が見ていた夢菜ちゃんと違う！ でもこれもいい」って思う存分に感じてほしいです。

タイトルにあるように、夢の中にいるみたいな気持ちになって、1ページ1ページを見て「あっ、こんな夢菜ちゃんが。全部いい。もうこのまま、写真集の中に入りたい」と思いながら、写真集を実際に手でめくってみてほしいです。

陰キャ、「メイド」だった過去

――西野さんご自身のお話も聞きたいんですが、小さい頃から「キラキラしたい」という思いがずっとあったそうですね。

西野：はい（笑）。陽キャになりたくて。でも、なりきれない陰キャでした。小、中学校は生徒会に入るような真面目なタイプだったんですけど、高校で「遊ぶぞ！」とダンス部に入って、いわゆる「一軍女子」についていこうと頑張ったんですけど「私、ここにいる意味あるのかな…」って考え始めちゃって。気づいたら自分で壁を作って、平和なグループに戻るみたいな感じでした。

――その後、東京の美容の専門学校に入りますが、それも陽キャになるため？

西野：それよりも「東京に行きたい」という気持ちが強かったです。東京に行きたくて、茨城にはない美容の専門学校を選びました。キラキラした街東京でキラキラしたいと思って。

――専門学校と並行してメイドになるんですよね。

西野：学校が秋葉原駅の乗り換えだったので、友達と初めて秋葉原のメイド喫茶に行ってみたんです。そうしたら、その世界観に心臓を撃ち抜かれて「ここで働きたい！」と思って、始めました。

――メイド時代はコロナ禍でマスク必須だったんですよね。

西野：そうなんです。だから私が卒業を発表した直後にマスクなしOKになって、お客さんから「こんなにかわいかったんだ。もっと早く知りたかった」ってすごく言われました（笑）。

美人でもなく、かといってブスでもない…

――やがてスカウトされて、芸能界入り。2022年に「ヤングジャンプ」でグラビアデビューし、すぐに表紙を飾り「シンデレラガール」と呼ばれました。どうでしょう、今は「キラキラ」しているんじゃないですか？

西野：キラキラしてるというかなっていうか、自己肯定感が上がって自分に自信がついていますね。グラビアをやる前は自分の体が嫌いだったんです。「私の水着なんて誰が見るの？」と思っていたんですけど、ファンの方から「かわいい」「逸材だ」って言ってもらえて、自信が持てるようになりました。そこは一つ大きいです。

自分の顔も美人でもなく、かといってブスでもない、なんともいえない顔だと思っていたんですけど、今は自分には自分のかわいさがあると他人と比べなくなりました。あと最近は森香澄さんに似ているってめっちゃ言われます。森香澄さんの知名度が上がるたびにどんどん言われるようになって。この間は友達と歩いていて、サラリーマンの方とすれ違った際に、背中から「あれ、森香澄じゃない？」って聞こえました。

――念願の写真集を発売できましたが、今後の目標はありますか？

西野：写真集を出したことで終わりにしたくないので、ここからさらにギアを上げて、雑誌の表紙を飾ったり、セカンド写真集を出せるくらい右肩上がりでいきたいです。セカンドでは、もっと大人っぽい、しっとりした艶っぽい感じを全面に出せたらいいなと思ってます。あとはお芝居でも、テレビドラマや映画など映像作品にもっと出たいと思っています。

（ヘアメイク：萩村千紗子）

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku

デイリー新潮編集部