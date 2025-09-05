　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.73　9.47　7.34　8.36
1MO　9.92　7.81　7.52　7.45
3MO　9.83　7.55　8.02　7.91
6MO　9.69　7.37　8.34　7.94
9MO　9.70　7.39　8.62　8.11
1YR　9.67　7.40　8.83　8.25

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.80　9.06　8.63
1MO　8.42　8.45　7.76
3MO　9.20　8.66　7.73
6MO　9.42　8.87　7.80
9MO　9.72　9.14　7.95
1YR　9.85　9.33　8.05
東京時間10:31現在　参考値

米雇用統計をにらんで短期は高めの推移が続いており、ドル円１週間物は１０％台後半