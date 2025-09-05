通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物１０％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.73 9.47 7.34 8.36
1MO 9.92 7.81 7.52 7.45
3MO 9.83 7.55 8.02 7.91
6MO 9.69 7.37 8.34 7.94
9MO 9.70 7.39 8.62 8.11
1YR 9.67 7.40 8.83 8.25
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.80 9.06 8.63
1MO 8.42 8.45 7.76
3MO 9.20 8.66 7.73
6MO 9.42 8.87 7.80
9MO 9.72 9.14 7.95
1YR 9.85 9.33 8.05
東京時間10:31現在 参考値
米雇用統計をにらんで短期は高めの推移が続いており、ドル円１週間物は１０％台後半
