シンプルにおいしい！焼かずに作れる「チーズケーキ」

焼かずに完成！チーズケーキ

秋になったとはいえ、残暑厳しい日はオーブンを使わずに作れるスイーツのレシピを知っていると重宝します。オーブンは持っていないけれどデザート作りにチャレンジしたいという人にも、今回の焼かずに作れる「チーズケーキ」は便利。さっそくレシピを見ていきましょう。

バターなしでも濃厚でおいしい

焼かずにケーキを作るポイントとは？

1. クリームチーズを600Wの電子レンジで1分加熱し、よく混ぜてグラニュー糖を加えて混ぜ、さらに生クリームを加えて混ぜます。





2. クッキーをできるだけ粉々にし、1のチーズ液を少し加えてよく混ぜます。





3. ケーキ容器に2をすき間なく敷き詰めます。





4. 別の耐熱容器にゼラチンと水を入れ、600Wの電子レンジで20秒加熱し、1のチーズ液に加えて手早く混ぜます。





5. 3に4を流し込み、平らにします。冷蔵庫で4時間冷やせば完成！





クリームチーズとゼラチンを溶かすときに電子レンジを使いますが、それ以外ではオーブン不要。だから暑くなくて嬉しいですね。焼かないケーキっておいしいの？と思った方も多いと思いますが、こちらの「チーズケーキ」はチーズのうまみがギュッと詰まっていて、シンプルにおいしい！一度食べたらリピしたくなることウケアイです。さっそく挑戦してみてください。 （TEXT：森智子）