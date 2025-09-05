NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年9月3日付で、アメリカ企業SpaceX（スペースX）の補給船「Cargo Dragon（カーゴドラゴン）」による、ISS＝国際宇宙ステーションのリブースト（軌道上昇）が実施されたことを発表しました。

約5分間の噴射で近地点高度を約1マイル上昇

リブーストを実施したのは、ドラゴン補給船運用33号機（CRS-33）として2025年8月24日に打ち上げられ、翌25日にISSとドッキングしたCargo Dragon補給船です。

CRS-33のCargo Dragonは、ISSの高度を維持する実証試験を行うために、機体後部のトランクと呼ばれる非与圧部分に2基のスラスターを備えた独立した推進システムが搭載されています。

NASAによると、この推進システムを用いた最初の試験的なリブーストが2025年9月3日に実施されました。5分3秒間のスラスター噴射によってISSの近地点高度は約1マイル（約1.6km）上昇し、軌道は高度260.9×256.3マイル（約419.9×412.5km）に修正されたということです。

Cargo Dragon補給船によるリブーストは2025年秋のあいだ定期的に実施することになっています。補給船は2025年12月下旬から2026年1月上旬までISSに留まり、研究物資などを積んで地球に帰還する予定です。

関連画像・映像

【▲ ISSに接近するCRS-33のCargo Dragon（カーゴドラゴン）補給船（Credit: NASA）】

【▲ Cargo Dragon（カーゴドラゴン）補給船のトランクに搭載された推進剤タンク（Credit: SpaceX）】

【▲ 2025年9月3日時点でISSに係留中の宇宙船と補給船を示したCGイメージ。CRS-33のCargo Dragon（カーゴドラゴン）補給船は向かって左側、ISSの先端に係留されている（Credit: NASA）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

参考文献・出典NASA - NASA, SpaceX Complete Dragon Space Station Reboost