「スターバックス」×「BEAMS」の新プロジェクト始動 Tシャツやデニムなど コラボアイテム全31アイテム登場
スターバックスとBEAMSがタッグを組んだ新ライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS』が、9月12日から始動する。コーヒーのカルチャーとファッションを融合させたこのプロジェクトの第1弾として、CORE Collectionを含む全16型（31アイテム）が登場。スターバックス公式オンラインストアと「ビームス ライフ 横浜」にて販売される。
【写真】「オシャレ！」全16型（31アイテム）『STARBUCKS STAND by BEAMS』
『STARBUCKS STAND by BEAMS』は、「ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル」をコンセプトに、コーヒーを楽しむ時間をファッションのように自由でクリエイティブに過ごせるアイテムを展開する取り組み。スターバックスのカルチャーとBEAMSの感性を掛け合わせた新しいスタイルを提案する。
今回発売されるCORE Collectionは、通年使える普遍的なデザインとシンプルさを兼ね備えたラインナップ。『STARBUCKS STAND by BEAMS』のロゴ入りTシャツやスウェットのほか、コーヒー豆を使用した後染め加工が施されたデニムカバーオールやデニムパンツなど、日常に取り入れやすいアイテムが揃う。サイズはXS〜XLまで展開し、ユニセックスで楽しめるのも特徴だ。
今後も『STARBUCKS STAND by BEAMS』は、季節やトレンドに合わせた新作を発表予定。一杯のコーヒーを軸に広がるライフスタイル提案に注目が集まりそうだ。
