【ルナソル】肌悩みをカバー＆透明感・立体感を叶えるコンシーラー・プライマー・シェーディング誕生。新作″ベースメイク″アイテムは必見！
トータルメイクアップブランドの「ルナソル」は、自由自在に美しい肌になりすますベースメイク3品目を2025年9月5日に発売します。
東京バーゲンマニア編集部では、発売前に新商品を入手したので紹介していきます。
絶妙な質感と色みが揃ってる...
ルナソルが25年秋に出すベースメイクは、コンシーラー、プライマー、シェーディングの3つ。いずれも絶妙なバランスのカラーで使い心地の良いアイテムがラインアップされています。
・ルナソル シームレスコレクティングリクイド
気になるシミや色ムラ、くすみなどをしっかりカバーしながら自然になじみ、美しい肌になりすますコンシーラーです。
カラーは全部で5色。ハイカバーなベージュタイプ（3色）と透明感を演出するカラータイプ（2色）があります。
「01 Vanilla Beige」は、明るいベージュで、ハイライトとしても使えます。
「02 Natural Beige」は、自然な明るさのベージュなので、肌なじみが良い色みです。
「03 Orange Beige」は、青いクマやくすみをカバーしてくれるオレンジみのあるカラー。
「04 Calm Yellow」は、ほんの少しだけグリーンが入ったイエローカラーが赤みを抑えて肌のトーンを均一にしてくれます。
「05 Clear Lavender」は、バイオレットカラーで黄ぐすみを抑えて肌の透明感を演出してくれます。ハイライトとして鼻筋に仕込むのも◎。
価格は各色4400円です。
・ルナソル クラリティスキンプライマー
ワントーン明るく澄んだ肌印象に仕上げるプライマー。青みピンクをベースとしたカラーが肌の黄ぐすみを抑えながらトーンアップし、透明感の際立つ肌を演出してくれます。
毛穴や凹凸をしっかりカバーしてくれるだけでなく、ヨレたり崩れたりしにくく機能性もばっちり。これからの季節、特に気になりがちな乾燥崩れも防いでくれます。
記者が実際に使用してみて感じたのは、近所へのおでかけやお買い物程度であれば、これ1本でも十分。SPF13・PA＋なので、ちょっとしたおでかけや在宅勤務中の紫外線対策も叶います。
カラーは「01 Serene Pink」のみ。価格は4950円です。
・ルナソル シークレットシェイド
青みと赤みのバランスが絶妙なグレイッシュカラーのシェーディングペンシル。色浮きすることなく、影になりきってくれるような色みです。
ソフトな質感なので、影を入れたい部分に使いやすい描き心地。丸みがある形状の楕円芯なので、太めにも細めにも入れられます。
カラーは「01 Neutral」のみ。価格は3960円です。
今回登場するベースメイクのアイテムたちは、もとから肌がきれいだったような印象に仕上げてくれたり、絶妙な陰影で顔の立体感を出してくれたりする、縁の下の力持ちのような心強いラインアップになっています。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ