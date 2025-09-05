【ルナソル】肌悩みをカバー＆透明感・立体感を叶えるコンシーラー・プライマー・シェーディング誕生。新作″ベースメイク″アイテムは必見！

トータルメイクアップブランドの「ルナソル」は、自由自在に美しい肌になりすますベースメイク3品目を2025年9月5日に発売します。

東京バーゲンマニア編集部では、発売前に新商品を入手したので紹介していきます。

絶妙な質感と色みが揃ってる...

ルナソルが25年秋に出すベースメイクは、コンシーラー、プライマー、シェーディングの3つ。いずれも絶妙なバランスのカラーで使い心地の良いアイテムがラインアップされています。

・ルナソル シームレスコレクティングリクイド

気になるシミや色ムラ、くすみなどをしっかりカバーしながら自然になじみ、美しい肌になりすますコンシーラーです。

カラーは全部で5色。ハイカバーなベージュタイプ（3色）と透明感を演出するカラータイプ（2色）があります。

「01 Vanilla Beige」は、明るいベージュで、ハイライトとしても使えます。

「02 Natural Beige」は、自然な明るさのベージュなので、肌なじみが良い色みです。

「03 Orange Beige」は、青いクマやくすみをカバーしてくれるオレンジみのあるカラー。

「04 Calm Yellow」は、ほんの少しだけグリーンが入ったイエローカラーが赤みを抑えて肌のトーンを均一にしてくれます。

「05 Clear Lavender」は、バイオレットカラーで黄ぐすみを抑えて肌の透明感を演出してくれます。ハイライトとして鼻筋に仕込むのも◎。

価格は各色4400円です。

・ルナソル クラリティスキンプライマー

ワントーン明るく澄んだ肌印象に仕上げるプライマー。青みピンクをベースとしたカラーが肌の黄ぐすみを抑えながらトーンアップし、透明感の際立つ肌を演出してくれます。

毛穴や凹凸をしっかりカバーしてくれるだけでなく、ヨレたり崩れたりしにくく機能性もばっちり。これからの季節、特に気になりがちな乾燥崩れも防いでくれます。

記者が実際に使用してみて感じたのは、近所へのおでかけやお買い物程度であれば、これ1本でも十分。SPF13・PA＋なので、ちょっとしたおでかけや在宅勤務中の紫外線対策も叶います。

カラーは「01 Serene Pink」のみ。価格は4950円です。

・ルナソル シークレットシェイド

青みと赤みのバランスが絶妙なグレイッシュカラーのシェーディングペンシル。色浮きすることなく、影になりきってくれるような色みです。

ソフトな質感なので、影を入れたい部分に使いやすい描き心地。丸みがある形状の楕円芯なので、太めにも細めにも入れられます。

カラーは「01 Neutral」のみ。価格は3960円です。

今回登場するベースメイクのアイテムたちは、もとから肌がきれいだったような印象に仕上げてくれたり、絶妙な陰影で顔の立体感を出してくれたりする、縁の下の力持ちのような心強いラインアップになっています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ