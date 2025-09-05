

70歳を迎えたアグネス・チャンさんが伝える、自分らしく生きるためのヒント（写真：8x10／PIXTA）

【写真】70歳とは思えない抜群のスタイル

これからは「見た目」プラス「健康」

実は私、もともと太りやすい体質なんです。デビュー当時の写真を見返すと、「私、こんなにパンパンだったんだ」と驚くくらい。

でも、アイドルをやっていた頃は、体型のことを深く気にしたことはありませんでした。毎日目が回るほど忙しくて、気にする暇がなかった、といったほうが正しいかもしれません。

その後、30歳で結婚して、31歳で長男、34歳で次男を出産しました。今度は子育てに忙しくなり、「30代は子育て中だから少しふっくらしていても仕方ないよね？」と自分に言い聞かせていたこともありました。

変化が訪れたのは、40歳を過ぎてからのこと。

41歳で三男を出産した直後、久しぶりに本格的に音楽活動を再開し、レコード会社と契約したのですが、そのとき社長（夫）から言われたんです。「これからはルックスも大事にしてやっていこう」と。

「え？この年齢でルックスですか？」と驚きました。

でも同時に、「確かに年齢を重ねた今だからこそ、見た目を整える意味があるのかもしれない」とも思いました。

そのような時、ライブの衣装合わせで、スタイリストさんからこう言われました。「少しお腹が出てますね。あと3キロぐらい痩せてもいいかも」。

正直、かなりショックでした。でも、その言葉がきっかけで、「これからだからこそ、見た目を整えていかなくちゃ」と決心したのです。

体重を維持するというのは、年齢を重ねるほどに難しくなるものです。だんだん代謝が落ちてきますから、少し食べすぎただけでも体に現れてきます。でも、あまり気にしすぎて、食べる楽しみが減ってしまうのも良くありません。

だから、私は自分なりのルールを決めているのです。私のルールは、「増えていいのは理想体重の3キロまで」。

3キロを超えてしまうと戻すのが本当に大変、私はそこを1つの目安にしています。3キロを超えそうになったらダイエットモードに入ります。

私のダイエット方法はとてもシンプルです。朝食兼昼食の11時の食事は炭水化物を無しにしておかずだけ。そして、夜はスープにします。

スープは具だくさんに。野菜、お肉、豆類を入れて栄養はしっかり摂るようにしています。ときには春雨を加えて、満足感を高めたりすることもあります。

そもそもスープってバリエーションは無限大です。素材の組み合わせもそうですし、味付けも塩味のあっさり系から、カレー風味やミネストローネ風まで、その日の気分や体調に合わせて変えられます。

この食生活を数日続けると、1、2キロはすぐに落ちます。夜ごはんをスープにすると、一見物足りなさを感じるかもしれませんが、具だくさんにすれば驚くほど満足感があります。

作るのも後片付けも簡単で、疲れた夜にもぴったりです。「最近ちょっと体が重いな」と感じたら、まずは“夜だけスープ”、試してみてください。

がんで人生観が変わった

乳がんが見つかったのは、2007年。まったくの偶然でした。ある日、ふと右胸にかゆみを感じて、無意識に手を当てた瞬間、小さなしこりに気づいたのです。

もしその前年、がん患者と家族を支援するチャリティーイベント「リレー・フォー・ライフ」を取り上げたNHKの番組に出演していなければ、きっと私はそのまま放っておいたと思います。

でも、そのときの経験がきっかけで、がんへの意識が高まっていた私は、「もしかして、これは……」と、すぐに受診する決心ができました。おなじみの産婦人科を受診したところ、精密検査のできる大学病院を紹介され、細胞診の結果、「乳がんです」と告げられました。

最初はもちろんショックでした。「えっ、なんで私が？」という思いが押し寄せてきました。「家族にもがんになった人はいないし、今までこんなに元気だったのに……」と。

でも、その直後に真っ先に思い浮かんだのは三男のことでした。

長男は大学生、次男は高校生。でも三男はまだ小学生。「この子が中学を卒業するまでは絶対に生きなきゃ」と思いました。「あと5年ください」と神様に祈ったのを、今でもよく覚えています。

幸いなことに、ちょうどその時期、予定されていた大きなコンサートが延期となり、スケジュールに1週間ほど余裕ができていました。

9月末に乳がんと診断を受けてから、すぐに治療の手続きを進め、10月1日に手術を受けることができたのです。その日は、偶然にも「ピンクリボンデー」――乳がんの早期発見・早期治療を啓発する日でした。

いくつもの偶然が重なって、私は命を救ってもらったのだと、今では心から感謝しています。そして私は、あえてがんになったことをオープンにすることに決めました。がんを“隠すもの”にしたくなかったのです。

悪いことをしたわけでもないのに、どうして後ろめたさを感じなければいけないのか――そんな気持ちが強くありました。

ありがたいことに、公表したことで多くの方から励ましの声をいただきました。「私も乳がんになったけれど、あなたの笑顔に勇気づけられました」「この機会に検診に行こうと思いました」。そんな言葉の数々に、私自身が救われたのです。

とはいえ、気持ちが落ち込むときがまったくなかったわけではありません。そんな私を見かねたのか、入院先の病院の先生が「一度、外に出て好きなものを食べてきてください」と仮退院の日を設けてくれました。

どこに行こうかと迷いながら、近所を歩き回った末、ふと立ち寄ったのが、以前から何度か訪れたことのあるインドカレー屋さん。入店すると、マスターが笑顔でこう言ってくれました。

「おー、アグネスさん、元気そうですね！」

彼は私が乳がんで入院していたことを知りませんでした。でも、その一言が本当にうれしくて。

「ああ、私は周りからは元気に見えるんだ」「気にしているのは自分だけかもしれない」と思った瞬間、心がスーッと軽くなった気がしました。それ以来、わが家では毎年10月1日を「インドカレーの日」と名づけて、家族でカレーを囲むようになりました。

今でもこの日は生きていることのありがたさを嚙みしめる、大切な日なのです。

つい最近、私自身が嬉しくなるようなニュースがありました。スタンフォード大学院時代にお世話になった私の恩師の女性に、新しい恋人ができたんです。

彼女は長年連れ添ったご主人を数年前に亡くされて、しばらくは深い悲しみの中にありました。ちょうど70代後半だったと思います。ご主人のお墓が完成して、偲ぶ会が行われたのは去年のこと。私もその会に参加しましたが、彼女の沈んだ表情が忘れられませんでした。

人は何歳からでもときめきを持てる

その後、彼女はアメリカにあるシニア向けのコミュニティ施設に移り住みました。日本でいうと「サービス付き高齢者住宅」のような場所で、自立した暮らしを楽しみながら、必要なサポートも受けられる、自由度の高い住まいです。



今年8月、母校スタンフォードにて（写真：T＆A提供）

食堂やラウンジも充実していて、外出や旅行も自由。そんな落ち着いた環境の中で彼女は少しずつ心を癒やしていたのでしょう。

そんなある日、彼女と親しい知人がこう声をかけてくれたそうです。

「今度、こちらに奥さまを亡くされた方が入居するの。あなたと気が合うかもしれないわよ」と。

その紹介をきっかけにふたりはごく自然に話すようになりました。初めは他愛もない世間話。そして、お互いのどこか似た境遇について。そんなきっかけもあり、ふたりはごく自然な形で「今度食事をご一緒しましょう」となり、ホームの外に食事に行くことになったそう。

そして2度目の食事のときには、もうお互いに惹かれ合っているのがはっきりとわかるような雰囲気で……気がつけば、自然と“カップル”になっていたというのです。





今、2人は同じ施設の別々の部屋で暮らしながら、毎日ともに過ごしています。

驚いたのは、ふたりで海外旅行まで楽しんでいること。行き先はなんと日本！ 東京に来たときに3人で食事をしました。お2人とも本当に元気で、食欲も旺盛。見ていてこちらまで元気になるような、そんな素敵なカップルでした。

「もう80代でしょ？」と思う方もいるかもしれません。でも、そんな年齢の枠を2人は軽やかに飛び越えていました。

人生は、思っているよりもずっと長く、予想もしなかったタイミングで思いがけない出会いや変化が訪れるものなのかもしれません。

やはり人とのつながりは、年齢に関係なく、生きる力になってくれる。そんな当たり前で、とても大切なことを、私は恩師の姿から教えてもらいました。

（アグネス・チャン ： 歌手・エッセイスト・教育学博士）