Snow Man『それスノ』で新曲「カリスマックス」を “特別なある場所”から披露

TBSにて毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。9月5日19時からの2時間スペシャルでは、“国民投票2大企画”を放送。Snow Manが、新曲「カリスマックス」を特別演出で披露する。

■『それスノ』ゴールデン帯進出約2年半記念！“国民投票2大企画”を実施

今回は、“国民投票2大企画”と題し、応募総数約9万3,000票となった、「ダンスがカッコいい曲TOP5」のSnow Manスペシャルライブと、視聴者が選ぶ「もう一度見たい名場面ランとキング」がオンエアされる。

「Snow Manのダンスがバチバチにカッコいい曲TOP5」では、応募総数約5万7,000票の中から、上位5曲をスペシャルライブで届ける。テレビではあまり披露したことのない曲から大人気曲まで、圧巻のステージに注目だ。

さらに、8月25日にリリースされたばかりの話題の新曲「カリスマックス」を“ある場所”から特別披露。いったいその場所とはどこなのか…!? “パラパラ”の要素を取り入れた中毒性のあるダンスと、『それスノ』でしか見られない特別な演出をお見逃しなく。

「もう一度見たい名場面ランキング」では、これまでの放送全64回の中から視聴者が選ぶ名場面TOP10をランキング形式で発表。スタジオゲストの山里亮太、あのちゃんも大爆笑のシーンから感動のシーンまで続々紹介。約3万6,000票の中から1位に選ばれるのは？

『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、9月5日19時から放送。

■番組情報

TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』

09/05（金）19:00～20:55

出演：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

ゲスト：山里亮太、あの

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「カリスマックス」

