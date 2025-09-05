11時の日経平均は367円高の4万2947円、アドテストが83.74円押し上げ 11時の日経平均は367円高の4万2947円、アドテストが83.74円押し上げ

5日11時現在の日経平均株価は前日比367.56円（0.86％）高の4万2947.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は869、値下がりは673、変わらずは74。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を83.74円押し上げている。次いでファストリ <9983>が59.16円、ＴＤＫ <6762>が46.09円、ＨＯＹＡ <7741>が15.45円、日東電 <6988>が11.82円と続く。



マイナス寄与度は8.1円の押し下げでソニーＧ <6758>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が6.48円、バンナムＨＤ <7832>が6.28円、任天堂 <7974>が3.71円、ヤマトＨＤ <9064>が3.28円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、鉄鋼、ゴム製品、卸売と続く。値下がり上位には空運、建設、石油・石炭が並んでいる。



※11時0分8秒時点



株探ニュース

