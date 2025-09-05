◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

日本とイタリアがすでにベスト4進出を決めている中、4日に準々決勝の2試合トルコ−アメリカ、ブラジル−フランスが行われました、

トルコはアメリカに3−1（25−14、22−25、25−14、25−23）で勝利。ブラジルはフランスを3−0（27−25、33−31、25−19）で破りベスト4進出。準決勝は日本−トルコ、イタリア−ブラジルの対戦が決定しています。

日本（FIVBランク5位）はトルコ（同4位）とは、今年7月のネーションズリーグ決勝ラウンド準々決勝で対戦、この時は3−2（25−21、16−25、25−20、22−25、15−9）のフルセットで日本が勝利。日本は準決勝に勝てば、15年ぶりとなるメダル獲得となります。

イタリア（同1位）とブラジル（同2位）はネーションズリーグ決勝以来の対戦。この時はイタリアがブラジルに3−1（22−25、25−18、25−22、25−22）で勝利しています。

【1回戦】

◇8月29日

オランダ 3-2 セルビア

日本 3-0 タイ

◇8月30日

イタリア 3-0 ドイツ

ポーランド 3-2 ベルギー

◇8月31日

ブラジル 3-1 ドミニカ共和国

中国 1-3 フランス

◇9月1日

アメリカ 3-0 カナダ

トルコ 3-0 スロベニア

【準々決勝】

◇9月3日

日本 3-2 オランダ

イタリア 3-0 ポーランド

◇9月4日

ブラジル 3-0 フランス

トルコ 3-1 アメリカ

【準決勝】

◇9月6日

日本 - トルコ

イタリア - ブラジル

【決勝＆3位決定戦】◇9月7日