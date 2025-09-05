【バレー女子世界選手権】ブラジル＆トルコがベスト4 アメリカ＆フランスは敗退 準決勝で日本はトルコ戦
◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)
日本とイタリアがすでにベスト4進出を決めている中、4日に準々決勝の2試合トルコ−アメリカ、ブラジル−フランスが行われました、
トルコはアメリカに3−1（25−14、22−25、25−14、25−23）で勝利。ブラジルはフランスを3−0（27−25、33−31、25−19）で破りベスト4進出。準決勝は日本−トルコ、イタリア−ブラジルの対戦が決定しています。
日本（FIVBランク5位）はトルコ（同4位）とは、今年7月のネーションズリーグ決勝ラウンド準々決勝で対戦、この時は3−2（25−21、16−25、25−20、22−25、15−9）のフルセットで日本が勝利。日本は準決勝に勝てば、15年ぶりとなるメダル獲得となります。
イタリア（同1位）とブラジル（同2位）はネーションズリーグ決勝以来の対戦。この時はイタリアがブラジルに3−1（22−25、25−18、25−22、25−22）で勝利しています。
【1回戦】
◇8月29日
オランダ 3-2 セルビア
日本 3-0 タイ
◇8月30日
イタリア 3-0 ドイツ
ポーランド 3-2 ベルギー
◇8月31日
ブラジル 3-1 ドミニカ共和国
中国 1-3 フランス
◇9月1日
アメリカ 3-0 カナダ
トルコ 3-0 スロベニア
【準々決勝】
◇9月3日
日本 3-2 オランダ
イタリア 3-0 ポーランド
◇9月4日
ブラジル 3-0 フランス
トルコ 3-1 アメリカ
【準決勝】
◇9月6日
日本 - トルコ
イタリア - ブラジル
◇9月7日